Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval

Heider Sacramento
Gil Santos
10 de fevereiro de 2026
Todos os anos, eles viralizam na internet. Afinal, não existe Carnaval sem os agentes de limpeza garantindo a higiene antes e depois da passagem dos blocos. Mas o principal motivo dos vídeos são as coreografias feitas pelos trabalhadores no meio do percurso. O ensaio acontece no primeiro dia da folia, a quinta-feira, quando as coreografias são criadas e testadas pela primeira vez.
O maestro é o fiscal operacional. Sem batuta e sem apito, é com o dedo em riste e as palmas das mãos que ele conduz o balé. Os trabalhadores contam que se divertem e que o carinho do público e dos artistas é fundamental para dar conta da jornada.