Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval

Bastidores mostram que as coreografias são criadas no primeiro dia da folia e ajudam a transformar trabalho em espetáculo nas ruas

  Heider Sacramento
  Gil Santos

  • Heider Sacramento

  • Gil Santos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 22:27

Nos bastidores da folia, agentes de limpeza ensaiam passos que viram atração à parte no Carnaval
Nos bastidores da folia, agentes de limpeza ensaiam passos que viram atração à parte no Carnaval Crédito: Reprodução

Todos os anos, eles viralizam na internet. Afinal, não existe Carnaval sem os agentes de limpeza garantindo a higiene antes e depois da passagem dos blocos. Mas o principal motivo dos vídeos são as coreografias feitas pelos trabalhadores no meio do percurso. O ensaio acontece no primeiro dia da folia, a quinta-feira, quando as coreografias são criadas e testadas pela primeira vez.

O maestro é o fiscal operacional. Sem batuta e sem apito, é com o dedo em riste e as palmas das mãos que ele conduz o balé. Os trabalhadores contam que se divertem e que o carinho do público e dos artistas é fundamental para dar conta da jornada.

