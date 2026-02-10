Acesse sua conta
Carnaval Sem Fome: campanha de doação de alimentos é lançada em Salvador

Gerônimo e Armandinho são os padrinhos da iniciativa este ano

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:50

Campanha foi lançada no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador Crédito: Divulgação

A campanha Carnaval Sem Fome 2026 foi lançada oficialmente na noite desta segunda-feira (9), no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento reuniu artistas, lideranças públicas e parceiros institucionais para marcar o retorno da iniciativa, que busca transformar a visibilidade da maior festa de rua do mundo em arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Realizada pela Ação da Cidadania/Comitê Salvador, a campanha conta neste ano com o patrocínio estratégico da Caixa Econômica Federal e do Governo do Brasil. O objetivo é mobilizar diversos setores da sociedade baiana para garantir a arrecadação e as contrapartidas sociais e ambientais previstas no projeto.

Neste ano, a iniciativa tem como padrinhos os artistas Gerônimo e Armandinho, além dos grupos Cortejo Afro, Malê Debalê e Ilê Aiyê. Todos eles, entre outros artistas que participarão ainda durante o carnaval, divulgarão a campanha em vídeos, shows e trios elétricos, incentivando a população a doar alimentos em diferentes pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

