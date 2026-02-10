Acesse sua conta
Como estudar para concurso após o Carnaval?

Fundador do maior canal de estudos do Brasil revela guia prático para retomar a rotina e melhorar o desempenho nas provas em 2026

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:30

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia
Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

O cenário de concursos públicos está aquecido em 2026, com uma previsão que 230 mil vagas sejam abertas ao longo do ano segundo a Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa). Dentre eles, existe a expectativa da abertura de editais esperados há anos como do INSS e IBGE.

A busca por estabilidade, salário e benefícios atrativos são alguns dos motivos que levam os brasileiros a disputarem uma das vagas no segmento público. “Normalmente, o interesse por prestar um concurso público surge após o trabalhador passar por uma desilusão profissional ou pela falta de renda em casa, como uma oportunidade de crescimento, progressão de cargo e manutenção salarial, isso porque o Concurso tem um salário base, do qual não se corre o risco de baixar”, explica Mateus Andrade, professor especialista em preparação para concursos públicos da escola Brabo Concursos.

Especialista Mateus Andrade compartilha o passo a passo para organizar os estudos e garantir produtividade máxima na busca pela vaga pública
Especialista Mateus Andrade compartilha o passo a passo para organizar os estudos e garantir produtividade máxima na busca pela vaga pública Crédito: Divulgação

Com um cenário disputado, se preparar para as provas é essencial para o candidato estar competitivo e ser aprovado, e mudar a rotina para este momento é essencial. “Quando o concurseiro toma essa decisão de prestar um concurso, lhe faltam muitas informações importantes sobre como organizar essa rotina de estudo, acarretando erros frequentes”, destaca o professor.

Para auxiliar nessa fase e melhorar a performance de aprendizado, o especialista tem sete dicas que você deveria conhecer antes de começar a se dedicar para um concurso público. Confira:

  1. Invista em um material de qualidade - A maioria dos concurseiros na ânsia de começar os estudos, acaba comprando muitos cursos, livros, apostilas, o excesso de informações e falta de objetividade seguindo o que está solicitado em cada edital pode ser um problema na rotina de estudos. “É importante pesquisar bons conteúdos de cada matéria, isso porque plataformas com acesso a muitos cursos, geralmente extensos, podem causar ansiedade para estudar mais em uma realidade em que não há tempo para ler tudo. Focar em materiais de qualidade para otimizar o tempo é imprescindível”, argumenta o professor. 
  2. Estabeleça uma rotina - Antes de determinar quanto tempo estudar, é preciso reorganizar a rotina, removendo alguns afazeres do dia a dia para conseguir tempo e se dedicar ao concurso público. “Quando você estabelece tempo para estudar, consegue cumprir suas metas sem se frustrar e se prejudicar nas outras funções diárias”, esclarece Mateus. 
  3. Tenha um bom ambiente de estudo - Criar um local gostoso para estudar pode ajudá-lo a aprender melhor. “Ter um ambiente que goste e se sinta confortável, sem distrações, com uma boa cadeira, organizado, com seu material ordenado e se possível climatizado com ar-condicionado ou ventilador favorece você a estudar. É interessante investir na educação e priorizar um ambiente propício também para a concentração”, elucida o especialista. 
  4. Reprovações fazem parte do processo - A sua aprovação é construída no dia da sua reprovação. “A maioria das pessoas que foram aprovadas passaram por inúmeras reprovações antes, mas é a maneira que encaram e lidam com a reprovação que vai fazer a diferença. Ao ser reprovado é importante se perguntar onde pode estar o erro ou em que é possível melhorar, porque essas questões ajudam a acreditar em si mesmo e não desistir”, reforça. 
  5. Não tenha um plano B - Normalmente, quem tem um plano B tira a energia do objetivo principal. “Temos medo de não conseguir passar, o que é esperado, e ele nos faz tomar algumas precauções. Abrir a possibilidade da dúvida é quase acreditar que não vai dar certo, então tenha um plano A, foque nele, não se distraia com outras possibilidades e se planeje para ter sucesso”, ensina o professor.
  6. Sua aprovação está na base - A sua aprovação está nas matérias básicas do seu concurso. Além disso, são necessários bons professores, cursos e livros, de confiança e com uma didática agradável, para estudar com prazer. “Cada prova tem matérias básicas com índice de cobrança e exigência alta, aquelas maiores que você precisa começar a estudar primeiro e onde é essencial se dedicar com prioridade”, aclara o especialista.
  7. Aprovação é fora da zona de conforto - A aprovação em um concurso público se dá fora da zona de conforto, porque ele vai exigir bastante do candidato, tanto mentalmente quanto no estudo. “Esse tipo de prova causa ansiedade porque é realmente difícil, mas é muito importante se dedicar mais que o normal, colocando energia nos estudos para colher resultados melhores”, finaliza Mateus.

Com assessoria

Tags:

Concurso Público

