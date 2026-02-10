EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como estudar para concurso após o Carnaval?

Fundador do maior canal de estudos do Brasil revela guia prático para retomar a rotina e melhorar o desempenho nas provas em 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:30

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

O cenário de concursos públicos está aquecido em 2026, com uma previsão que 230 mil vagas sejam abertas ao longo do ano segundo a Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa). Dentre eles, existe a expectativa da abertura de editais esperados há anos como do INSS e IBGE.

A busca por estabilidade, salário e benefícios atrativos são alguns dos motivos que levam os brasileiros a disputarem uma das vagas no segmento público. “Normalmente, o interesse por prestar um concurso público surge após o trabalhador passar por uma desilusão profissional ou pela falta de renda em casa, como uma oportunidade de crescimento, progressão de cargo e manutenção salarial, isso porque o Concurso tem um salário base, do qual não se corre o risco de baixar”, explica Mateus Andrade, professor especialista em preparação para concursos públicos da escola Brabo Concursos.

Especialista Mateus Andrade compartilha o passo a passo para organizar os estudos e garantir produtividade máxima na busca pela vaga pública Crédito: Divulgação

Com um cenário disputado, se preparar para as provas é essencial para o candidato estar competitivo e ser aprovado, e mudar a rotina para este momento é essencial. “Quando o concurseiro toma essa decisão de prestar um concurso, lhe faltam muitas informações importantes sobre como organizar essa rotina de estudo, acarretando erros frequentes”, destaca o professor.

Para auxiliar nessa fase e melhorar a performance de aprendizado, o especialista tem sete dicas que você deveria conhecer antes de começar a se dedicar para um concurso público. Confira: