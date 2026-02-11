CARNAVAL TRICOLOR

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Luciano Juba foi o responsável por marcar o único gol do Esquadrão na partida

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:39

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Carnaval oficialmente começa nesta quinta-feira (12) em Salvador. Para o torcedor do Bahia, no entanto, o clima de festa já começou depois do Tricolor viajar ao Rio de Janeiro e vencer o Vasco por 1x0 dentro de São Januário, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Juba foi o responsável por marcar o único gol do Esquadrão na partida.

Antes da bola rolar, o Tricolor contou com as ausências do zagueiro David Duarte e do meio-campista Michel Araujo, que sofreram um estiramento muscular na região posterior da coxa. Além do defensor, o time titular do Esquadrão contou com mais duas mudanças para o confronto. Román Gómez entrou na vaga de Gilberto, enquanto Kike Olivera bancou Erick Pulga.

O confronto no Rio de Janeiro foi dividido em dois períodos. Antes e depois do gol. Até Luciano Juba balançar as redes, o que foi visto em campo foi um Bahia dominante, valorizando a posse de bola e impedindo que o Vasco conseguisse armar jogadas. Após abrir o placar, o Tricolor recuou as linhas e passou a tentar explorar contra-ataques, mas encontrou dificuldades frente a um time que começou a se impor em campo.

Com o resultado, o Tricolor chega aos sete pontos na tabela de classificação e se estabelece na parte de cima da competição. O Bahia volta a campo já neste sábado (14), quando enfrenta o Jacuipense na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será a Chapecoense. No entanto, o jogo será adiado pela participação do clube na Copa Libertadores.

O JOGO

Com o início do jogo, São Januário parecia a Fonte Nova. Não me refiro à atmosfera da torcida, até porque a quantidade de tricolores era bem menor em relação aos donos da casa. A comparação acontece pelo desempenho mostrado pelo Bahia dentro de campo, que voltou a controlar a posse de bola longe de seu estádio e obrigou o Vasco a iniciar o confronto apenas se defendendo.

Essa superioridade em campo até foi ameaçada, mas a verdade é que o desempenho do Tricolor era meio caminho andado para sair na frente do placar. Se com o jogo rolando estava difícil para superar a marcação do adversário, a solução foi aproveitar a bola parada. Aos 21 minutos, Everton Ribeiro fatiou a bola no escanteio e Luciano Juba apareceu livre dentro da área para pegar de primeira e vencer o goleiro Léo Jardim.

Depois do gol, o cenário se inverteu. O Vasco passou a controlar mais o jogo, enquanto o Tricolor passou a encontrar menos espaços em campo. Apesar dessa melhora do adversário, os cariocas conseguiam chegar no último terço em poucos momentos. O problema é que o perigo era real nas oportunidades em que o time de Fernando Diniz se aproximava do gol defendido por Ronaldo.

O segundo tempo começou da mesma forma que os primeiros 45 minutos terminaram. Bahia recuado e Vasco pressionando os visitantes. No entanto, o volume ofensivo do Cruzmaltino voltou ainda maior. Acuado dentro de sua própria área, o Esquadrão ainda perdeu o zagueiro Kanu, que se machucou sozinho logo no início da segunda etapa.

Se no começo da partida o clima era de Fonte Nova e o Bahia jogou como se estivesse em casa, a segunda etapa voltou a ser São Januário. Com o apoio da torcida, os cariocas cresceram ainda mais dentro de campo, o que obrigou o time de Rogério Ceni a apostar em contra-ataques para conseguir produzir alguma chance de gol.

Essa pressão que o Vasco colocou em cima do Bahia foi se tornando mais branda, o que abriu espaço para que os jogadores da equipe baiana pudessem diminuir a temperatura do confronto. Os ataques cariocas, que aproveitavam da velocidade de seus pontas, passaram a ser menos perigosos, mas isso não significou uma melhora no desempenho ofensivo do Esquadrão.

O time continuou com dificuldade para armar jogadas, mas essa ineficiência pouco atrapalhou. No final da partida, qualquer tentativa do Vasco em sair de casa somando pontos foi frustrada. Com mais três pontos na contra e uma invencibilidade fora de casa, o torcedor do Bahia pode começar o Carnaval um pouco mais cedo.

FICHA TÉCNICA

Vasco 0 x 1 Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Cauan Barros, Thiago Mendes (GB) e Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (Marino Hinestroza), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). Técnico: Fernando Diniz.



Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Kanu (Gabriel Xavier), Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José (Everaldo) e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro;

Gols: Luciano Juba, aos 21 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Kanu, Kike Olivera, Acevedo, Ronaldo (Bahia); Andrés Gómez, Thiago Mendes, Puma Rodríguez, Cauan Barros, Paulo Henrique (Vasco)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (Trio de MG)