Bahia oficializa empréstimo de atacante ao Internacioanal até o fim da temporada

Colorado terá opção de compra em definitivo ao fim do vínculo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:09

Kayky provoca após marcar gol do Bahia sobre o Vitória
Kayky deixa o Bahia  Crédito: JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Bahia oficializou, na tarde desta quarta-feira (11), a saída do atacante Kayky para o Internacional. O jogador foi cedido por empréstimo ao clube gaúcho até o fim da temporada, com cláusula de opção de compra prevista em contrato. Mesmo com a transferência temporária, o vínculo do atleta com o Tricolor segue válido até dezembro de 2029.

Em duas passagens pelo time baiano, Kayky acumulou 76 partidas, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. Durante esse período, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025, além da Copa do Nordeste de 2025.

Kayky
Kayky
Kayky
Kayky
Kayky
Kayky
Kayky
Formado nas categorias de base do Fluminense, o atacante ganhou destaque ainda jovem e foi campeão brasileiro sub-17 em 2020. No ano seguinte, subiu ao elenco profissional, pelo qual disputou 37 jogos, com quatro gols e três assistências em cerca de seis meses.

O desempenho chamou a atenção do Manchester City, que adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador em abril de 2021 por 10 milhões de euros fixos, com possibilidade de bônus que poderiam elevar o valor total para 21 milhões de euros. Pela equipe principal inglesa, Kayky entrou em campo duas vezes.

Além das experiências no Brasil e na Inglaterra, o atacante também atuou no futebol europeu por Sparta Rotterdam, da Holanda, e Paços de Ferreira, de Portugal.

