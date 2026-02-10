VÃO FAZER FALTA?

Bahia encaminha saídas de atacante e lateral para o Internacional

Kayky vai para o Colorado por empréstimo, enquanto Matheus Bahia será negociado em definitivo

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:24

Kayky e Matheus Bahia estão de saída para o Internacional Crédito: Rafael Rodrigues e Felipe Oliveira

O Bahia tem encaminhadas as saídas do atacante Kayky e do lateral-esquerdo Matheus Bahia para o Internacional. Segundo informações do ge confirmadas pelo CORREIO, os dois atletas devem defender o clube gaúcho por empréstimo, com os detalhes finais das negociações em fase de ajuste entre as diretorias.

No caso de Kayky, a tendência é de vínculo até o fim da temporada, com opção de compra ao término do período. O contrato do atacante com o Tricolor de Aço é válido até 2029, e o Internacional assumirá integralmente o pagamento dos salários durante o empréstimo. Enquanto aguarda a conclusão do acordo, o jogador já realizou os exames médicos.

Revelado pelo Fluminense, Kayky foi negociado ainda jovem com o Manchester City por cerca de 10 milhões de euros. Após passagens pelo Paços de Ferreira, de Portugal, ele teve a primeira experiência no Bahia em 2023, quando disputou 28 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências, antes de sofrer grave lesão no joelho.

Recuperado, retornou em definitivo ao clube baiano em 2025, mas não conseguiu se firmar como titular sob o comando de Rogério Ceni. Ao todo, soma 47 jogos, dois gols e sete assistências pelo Esquadrão. Em 2026, participou de apenas uma das nove partidas da equipe, que não pretende buscar reposição imediata para o setor ofensivo, que já conta com nomes como Erick Pulga, Sanabria, Kike Oliveira, Ademir e Ruan Pablo.

Já Matheus Bahia deve seguir para o Beira-Rio em definitivo, para assinar vínculo de duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais um ano. O acordo entre os clubes gira em torno de um milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). Com Luciano Juba, Iago Borduchi e o jovem Zé Guilherme como opções para a posição, o atleta de 26 anos não fazia parte dos planos do Esquadrão para a temporada.

