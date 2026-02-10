Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com mudança de esquema tático e outras novidades, Vitória está escaldo para encarar o Flamengo

Jogo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:40

Time do Vitória
Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para encarar o Flamengo logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com retornos e novidades importantes, o técnico Jair Ventura vai mandar a campo uma equipe bastante modificada em relação à que foi derrotada pelo Palmeiras na rodada passada.

No time titular, uma das principais mudanças é a entrada de Dudu no lugar de Riccelli, o que significa que Jair Ventura abrirá mão do esquema com três zagueiros pela primeira vez desde que chegou ao Vitória e o time terá um tripé de meio campo formado pelo camisa 21, Caíque e Baralhas.

Veja como foi o último treino do Vitória antes de encarar o Flamengo

Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV
1 de 8
Elenco do Vitória encerrou a preparação para encarar o Flamengo por Victor Ferreira/ECV

Na defesa, a equipe conta com os retorno de Camutanga, que assumem a vaga de Neris. Ainda no sistema defensivo, o zagueiro Luan Cândido ganha a posição de Zé Marcos, que está lesionado, e formará dupla de zaga com Camutanga.

Além das alterações na defesa, o Leão terá mudanças importantes no ataque. Recuperado de lesão na coxa, o centroavante Renato Kayzer retorna ao time titular e substitui Fabri, e Matheuzinho ganha o lugar de Aitor no time titular.

Com isso, o Vitória vai a campo com: Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Dudu e Baralhas; Eirck, Matheuzinho Renato Kayzer.

LEIA MAIS 

Vitória oficializa a contratação do atacante Diego Tarzia, jovem promessa da Argentina

Vitória tem novidades importantes entre os relacionados para encarar o Flamengo

Vitória x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

No banco de reservas, três novidades. O atacante Lucas Silva foi relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo clube, enquanto Marinho também volta a ser opção desde seu retorno e pode reestrear. Além deles, o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão sofrida em novembro do ano passado, volta a ficar à disposição.

Por outro lado, o técnico Jair Ventura ainda lida com uma série de desfalques: o goleiro Fintelman; os zagueiros Edu, Zé Marcos e Kauan; o volante Rúben Rodrigues; e os centroavantes Pedro Henrique e Renzo López, todos fora por questões físicas.

Enquanto isso, o Flamengo de Filipe Luís está escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Lucas Paquetá; Cebolinha e Pedro.

Tags:

Vitória Flamengo Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada
Imagem - Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026

Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026
Imagem - 'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval