Com mudança de esquema tático e outras novidades, Vitória está escaldo para encarar o Flamengo

Pedro Carreiro
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:40
O Vitória está definido para encarar o Flamengo logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com retornos e novidades importantes, o técnico Jair Ventura vai mandar a campo uma equipe bastante modificada em relação à que foi derrotada pelo Palmeiras na rodada passada.
No time titular, uma das principais mudanças é a entrada de Dudu no lugar de Riccelli, o que significa que Jair Ventura abrirá mão do esquema com três zagueiros pela primeira vez desde que chegou ao Vitória e o time terá um tripé de meio campo formado pelo camisa 21, Caíque e Baralhas.
Na defesa, a equipe conta com os retorno de Camutanga, que assumem a vaga de Neris. Ainda no sistema defensivo, o zagueiro Luan Cândido ganha a posição de Zé Marcos, que está lesionado, e formará dupla de zaga com Camutanga.
Além das alterações na defesa, o Leão terá mudanças importantes no ataque. Recuperado de lesão na coxa, o centroavante Renato Kayzer retorna ao time titular e substitui Fabri, e Matheuzinho ganha o lugar de Aitor no time titular.
Com isso, o Vitória vai a campo com: Gabriel; Nathan Mendes, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Dudu e Baralhas; Eirck, Matheuzinho Renato Kayzer.
No banco de reservas, três novidades. O atacante Lucas Silva foi relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo clube, enquanto Marinho também volta a ser opção desde seu retorno e pode reestrear. Além deles, o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão sofrida em novembro do ano passado, volta a ficar à disposição.
Por outro lado, o técnico Jair Ventura ainda lida com uma série de desfalques: o goleiro Fintelman; os zagueiros Edu, Zé Marcos e Kauan; o volante Rúben Rodrigues; e os centroavantes Pedro Henrique e Renzo López, todos fora por questões físicas.
Enquanto isso, o Flamengo de Filipe Luís está escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Lucas Paquetá; Cebolinha e Pedro.