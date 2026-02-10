Acesse sua conta
Vitória x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

as equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:30

Vitória x Flamengo - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2025
Vitória x Flamengo - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

O Vitória chega pressionado após goleada sofrida para o Palmeiras por 5x1, na Arena Barueri. O confronto também carrega um peso histórico: na última edição do Brasileirão, o Flamengo aplicou 8x0, a maior goleada da história dos pontos corridos do clube carioca sobre o Leão.

Para tentar dar a volta por cima diante da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano pode contar com a estreia de Marinho, reforço aguardado da temporada, além do retorno do goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão ligamentar no joelho, e do zagueiro Camutanga, que deve voltar ao time titular. Por outro lado, a equipe tem diversos desfalques: Renato Kayzer, Pedro Henrique, Renzo López, Edu, Kauan, Zé Marcos, Claudinho e Alexandre Fintelman, todos com problemas físicos.

Flamengo

O Flamengo volta o foco ao Brasileirão após golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7x1 e garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca. No torneio nacional, o time ainda busca a primeira vitória: perdeu para o São Paulo por 2x1 na estreia e empatou com o Internacional por 1x1 na rodada seguinte.

O técnico Filipe Luís terá retornos importantes como Rossi, Arrascaeta, Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz, preservados anteriormente. Em compensação, ficam fora Varela, Jorginho, Saúl e Luiz Araújo, por dores ou recuperação física.

Prováveis escalações de Vitória x Flamengo

Vitória: Gabriel; Matheus Silva, Caíque Gonçalves, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Erick, Dudu, Baralhas e Cantalapiedra; Fabri. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal (De La Cruz); Plata (Everton Cebolinha), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Flamengo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 3ª rodada
  • Data: Terça-feira, 10
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: TV por assinatura, streaming e tempo real em portais esportivos

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

