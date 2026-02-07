LEMBRA DELE?

Atacante que fracassou no Vitória vive auge da carreira em clube europeu

Atleta de 29 anos é titular do líder do Campeonato Cipriota

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 23:00

Ewandro com a camisa do VitóriaEmisa do Vitória Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

O atacante de beirada Ewandro, que teve passagem discreta pelo Vitória em 2020, atravessa o melhor momento da carreira. Após rodar por diversos clubes sem conseguir se firmar, o jogador de 29 anos vive a segunda temporada consecutiva como titular do Omonia, um dos principais times do Chipre.

Na última temporada europeia, Ewandro disputou 35 partidas — 24 como titular —, marcou nove gols e deu quatro assistências, registrando o maior número de participações diretas em gols de sua trajetória profissional. Já na atual temporada, soma 33 jogos, sendo 29 entre os titulares, com quatro gols e cinco assistências, consolidando-se como peça importante da equipe que lidera o campeonato cipriota.

Antes de alcançar estabilidade no futebol europeu, o atacante passou anos sem conseguir sequência. Revelado com destaque pelo São Paulo, foi adquirido rapidamente pelo Athletico-PR e, posteriormente, pela Udinese. No clube italiano, porém, não se firmou e atuou apenas seis vezes em sua primeira temporada.

Em busca de minutagem, Ewandro acumulou empréstimos para Estoril Praia, de Portugal, Austria Wien, da Áustria, além de passagens por Fluminense e Sport. O último clube pelo qual atuou por empréstimo antes de deixar a Udinese foi justamente o Vitória, em 2020. Pelo Rubro-Negro, entrou em campo 15 vezes na Série B daquele ano. Apesar de um início promissor, com um gol e duas assistências nos três primeiros jogos, não conseguiu manter o rendimento ao longo da competição.