Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória reage após sofrer virada e empata com o Jequié em 2x2 pelo Campeonato Baiano

Kike Saverio e Pablo marcaram para o Leão, enquanto Nael e Tiago Recife fizeram para o Jipão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:04

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: VIctor Ferreira/ECV

Em um jogo cheio de alternâncias de controle, Vitória e Jequié empataram em 2x2 na tarde deste sábado (7), no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Leão começou melhor e saiu na frente com gol de Kike Saverio, mas o Jipão reagiu ainda no primeiro tempo, empatando com Nael, e virou no início da etapa final com Tiago Recife. Na parte final, o Rubro-Negrou retomou o controle do jogo e buscou a igualdade com Pablo.

Com o resultado, o Vitória segue momentaneamente na terceira colocação do estadual, com 10 pontos. O Leão da Barra volta a campo nesta terça-feira (10), já com a equipe principal comandada por Jair Ventura, para enfrentar o Flamengo, às 21h30, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Baianão, o time só atua novamente após o carnaval, na Quarta-feira de Cinzas (18), quando recebe o Bahia de Feira, também no Barradão.

Já o Jequié chegou aos 11 pontos e permanece, por ora, na segunda colocação. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira (11), diante do Galícia, às 21h30, no estádio de Pituaçu.

Veja imagens de Jequié x Vitória

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
1 de 5
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV

O JOGO

Embora as condições do gramado do Waldomirão não fossem as ideais para a prática do futebol, o Vitória começou melhor a partida, encaixando boas sequências de passes e rondando a área adversária. Após algumas chegadas, abriu o placar aos 10 minutos, em grande jogada de Osvaldo. O camisa 11 recebeu lançamento de Ronald pela ponta direita, deixou o zagueiro Caíque Baiano para trás e cruzou na medida para Kike Saverio finalizar de primeira e balançar as redes.

Mesmo depois do gol, o Leão manteve o domínio e quase ampliou aos 20 minutos, quando Osvaldo e Kike Saverio tabelaram, e o “vovô garoto” acertou um chute cruzado que passou com perigo. Porém, justamente quando o jogo parecia controlado e o segundo gol rubro-negro era questão de tempo, o Jequié chegou ao empate. Tiago Recife saiu no mano a mano com Riccelli e finalizou, mas o zagueiro travou. No rebote, Nael bateu de primeira com o pé esquerdo e acertou um belo chute, sem chances para Yuri.

Após o gol, o Jequié cresceu na partida, enquanto o Vitória se desorganizou. Aproveitando o bom momento, os donos da casa passaram a pressionar e chegaram a balançar as redes novamente. Nael recebeu pela direita e cruzou para Tiago Recife completar para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento do próprio Nael na origem da jogada.

LEIA MAIS 

Ex-Vitória, Janderson vive fase artilheira e coloca time europeu no G-4

Saiba quanto o Vitória pode ganhar com a venda de Wagner Leonardo pelo Grêmio

Membros das organizadas de Bahia e Vitória podem ser obrigados a fazer curso de cultura de paz

Jogador que brilhou com a camisa do Vitória se reencontra na carreira em time da Série B

O time da casa voltou do intervalo ainda mais motivado, enquanto o Vitória retornou desligado — e a virada veio logo no primeiro minuto. Partindo de antes do meio-campo, Tiago Recife recebeu lançamento de Zé Gatinha, avançou até a área e finalizou, mas Diogo Silva bloqueou. O camisa 9 aproveitou o rebote e empurrou para o gol vazio, chegando a cinco gols no estadual, isolando-se ainda mais na artilharia e colocando o Jequié em vantagem.

Depois da virada, o Jequié adotou postura mais reativa, entregando a posse ao Vitória e apostando nos contra-ataques. A estratégia funcionou bem até que Rodrigo Chagas promover mudanças que deixaram o Leão mais ofensivo. Com as entradas de Pablo e Luís Miguel nas vagas de Felipe Vieira e Ronald, o Vitória chegou ao empate aos 24 minutos. Após Cássio afastar errado, a bola sobrou para Pablo, que aplicou um chapéu de joelho, quase sem querer, sobre William Mineiro antes de completar para o gol na pequena área.

Na reta final da partida, o Leão da Barra assumiu o controle das ações e partiu com intensidade em busca da virada. A chance mais clara veio aos 38 minutos, em jogada de bola parada: Dudu Miraíma cobrou falta lateral com força, William Mineiro desviou, e a bola explodiu no travessão. No rebote, Diogo Silva ainda cabeceou, mas mandou para fora. Apesar da pressão rubro-negra nos minutos finais e de algumas tentativas de contra-ataque do Jipão, o placar permaneceu inalterado até o apito final, confirmando o empate.

FICHA TÉCNICA 

Jequié 2 x 2 Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano

Jequié: Fábio; Diego Bolt, Caíque Baiano, Sérgio Baiano, William Mineiro e Gabriel Carioca (Cássio); Claudinei (Elivelton), Walfrido, Zé Gatinha (Luiz Fernando) e Nael; Tiago Recife (João Grilo). Técnico: Rodrigo Fonseca.

Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Riccieli (José Breno) e Diogo Silva; Gean, Dudu Miraíma, Ronald (Pablo) e Felipe Vieira (Luís Miguel); Kike Saverio (Lohan), Osvaldo (Marquinhos Cabrobó) e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Estádio Waldomiro Borges, em Jequié

Gols: Nael, aos 27 minutos do 1º tempo, e Tiago Recife, com 1 minuto do 2º tempo (Jequié); Kike Saveiro, aos 10 minutos do 1º tempo, e Pablo, aos 24' do 2º tempo (Vitória);

Cartões amarelos: Zé Gatinha (Jequié); Ronald (Vitória)

Público total: 1.885 pessoas

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira.

Tags:

Vitória Jequié Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens