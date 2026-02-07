Vitória reage após sofrer virada e empata com o Jequié em 2x2 pelo Campeonato Baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:04
Em um jogo cheio de alternâncias de controle, Vitória e Jequié empataram em 2x2 na tarde deste sábado (7), no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Leão começou melhor e saiu na frente com gol de Kike Saverio, mas o Jipão reagiu ainda no primeiro tempo, empatando com Nael, e virou no início da etapa final com Tiago Recife. Na parte final, o Rubro-Negrou retomou o controle do jogo e buscou a igualdade com Pablo.
Com o resultado, o Vitória segue momentaneamente na terceira colocação do estadual, com 10 pontos. O Leão da Barra volta a campo nesta terça-feira (10), já com a equipe principal comandada por Jair Ventura, para enfrentar o Flamengo, às 21h30, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Baianão, o time só atua novamente após o carnaval, na Quarta-feira de Cinzas (18), quando recebe o Bahia de Feira, também no Barradão.
Já o Jequié chegou aos 11 pontos e permanece, por ora, na segunda colocação. A equipe volta a jogar nesta quarta-feira (11), diante do Galícia, às 21h30, no estádio de Pituaçu.
Veja imagens de Jequié x Vitória
Embora as condições do gramado do Waldomirão não fossem as ideais para a prática do futebol, o Vitória começou melhor a partida, encaixando boas sequências de passes e rondando a área adversária. Após algumas chegadas, abriu o placar aos 10 minutos, em grande jogada de Osvaldo. O camisa 11 recebeu lançamento de Ronald pela ponta direita, deixou o zagueiro Caíque Baiano para trás e cruzou na medida para Kike Saverio finalizar de primeira e balançar as redes.
Mesmo depois do gol, o Leão manteve o domínio e quase ampliou aos 20 minutos, quando Osvaldo e Kike Saverio tabelaram, e o “vovô garoto” acertou um chute cruzado que passou com perigo. Porém, justamente quando o jogo parecia controlado e o segundo gol rubro-negro era questão de tempo, o Jequié chegou ao empate. Tiago Recife saiu no mano a mano com Riccelli e finalizou, mas o zagueiro travou. No rebote, Nael bateu de primeira com o pé esquerdo e acertou um belo chute, sem chances para Yuri.
Após o gol, o Jequié cresceu na partida, enquanto o Vitória se desorganizou. Aproveitando o bom momento, os donos da casa passaram a pressionar e chegaram a balançar as redes novamente. Nael recebeu pela direita e cruzou para Tiago Recife completar para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento do próprio Nael na origem da jogada.
O time da casa voltou do intervalo ainda mais motivado, enquanto o Vitória retornou desligado — e a virada veio logo no primeiro minuto. Partindo de antes do meio-campo, Tiago Recife recebeu lançamento de Zé Gatinha, avançou até a área e finalizou, mas Diogo Silva bloqueou. O camisa 9 aproveitou o rebote e empurrou para o gol vazio, chegando a cinco gols no estadual, isolando-se ainda mais na artilharia e colocando o Jequié em vantagem.
Depois da virada, o Jequié adotou postura mais reativa, entregando a posse ao Vitória e apostando nos contra-ataques. A estratégia funcionou bem até que Rodrigo Chagas promover mudanças que deixaram o Leão mais ofensivo. Com as entradas de Pablo e Luís Miguel nas vagas de Felipe Vieira e Ronald, o Vitória chegou ao empate aos 24 minutos. Após Cássio afastar errado, a bola sobrou para Pablo, que aplicou um chapéu de joelho, quase sem querer, sobre William Mineiro antes de completar para o gol na pequena área.
Na reta final da partida, o Leão da Barra assumiu o controle das ações e partiu com intensidade em busca da virada. A chance mais clara veio aos 38 minutos, em jogada de bola parada: Dudu Miraíma cobrou falta lateral com força, William Mineiro desviou, e a bola explodiu no travessão. No rebote, Diogo Silva ainda cabeceou, mas mandou para fora. Apesar da pressão rubro-negra nos minutos finais e de algumas tentativas de contra-ataque do Jipão, o placar permaneceu inalterado até o apito final, confirmando o empate.
Jequié 2 x 2 Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano
Jequié: Fábio; Diego Bolt, Caíque Baiano, Sérgio Baiano, William Mineiro e Gabriel Carioca (Cássio); Claudinei (Elivelton), Walfrido, Zé Gatinha (Luiz Fernando) e Nael; Tiago Recife (João Grilo). Técnico: Rodrigo Fonseca.
Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Riccieli (José Breno) e Diogo Silva; Gean, Dudu Miraíma, Ronald (Pablo) e Felipe Vieira (Luís Miguel); Kike Saverio (Lohan), Osvaldo (Marquinhos Cabrobó) e Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.
Estádio: Estádio Waldomiro Borges, em Jequié
Gols: Nael, aos 27 minutos do 1º tempo, e Tiago Recife, com 1 minuto do 2º tempo (Jequié); Kike Saveiro, aos 10 minutos do 1º tempo, e Pablo, aos 24' do 2º tempo (Vitória);
Cartões amarelos: Zé Gatinha (Jequié); Ronald (Vitória)
Público total: 1.885 pessoas
Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira.