NA BRONCA

Jogador do Vitória reclama do gramado do Waldomirão após empate com o Jequié

Leão empatou em 2x2 com o Jipão pela 7ª rodada do Baianão

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:50

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: VIctor Ferreira/ECV

Em uma partida marcada por alternâncias de domínio, Vitória empatou com o Jequié em 2x2 na tarde deste sábado (7), no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Leão começou melhor e abriu o placar com Kike Saverio, mas o Jipão reagiu ainda no primeiro tempo, empatando com Nael, e virou no início da etapa final com Tiago Recife. Nos minutos finais, o Rubro-Negro retomou o controle das ações e chegou à igualdade com Pablo.

Apesar do jogo movimentado e das mudanças constantes no placar, a condição do gramado do Waldomirão também chamou atenção. O piso irregular dificultou a troca de passes das equipes ao longo da partida. O volante Dudu Miraíma, do Vitória, destacou o problema, mas evitou usar o fator como justificativa para o resultado.

“Foi um jogo muito difícil. É um gramado que não estamos acostumados a jogar, um pouco irregular. Mas isso não é desculpa: se estava ruim para a gente, estava ruim para eles também”, afirmou o jogador em entrevista à transmissão da TVE após o apito final.

Veja imagens de Jequié x Vitória 1 de 5

Com o empate, o Vitória permanece momentaneamente na terceira colocação do estadual, com 10 pontos. O Leão da Barra volta a campo nesta terça-feira (10), já com a equipe principal comandada por Jair Ventura, para enfrentar o Flamengo, às 21h30, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o foco de Dudu Miraíma segue na sequência do Campeonato Baiano.

“É de suma importância esse ponto fora de casa, já que temos duas partidas fora para assegurar a classificação. Agora é descansar para irmos com tudo para a próxima partida e conquistar o resultado positivo”, projetou.