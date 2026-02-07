Acesse sua conta
Jogador do Vitória reclama do gramado do Waldomirão após empate com o Jequié

Leão empatou em 2x2 com o Jipão pela 7ª rodada do Baianão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:50

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: VIctor Ferreira/ECV

Em uma partida marcada por alternâncias de domínio, Vitória empatou com o Jequié em 2x2 na tarde deste sábado (7), no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Leão começou melhor e abriu o placar com Kike Saverio, mas o Jipão reagiu ainda no primeiro tempo, empatando com Nael, e virou no início da etapa final com Tiago Recife. Nos minutos finais, o Rubro-Negro retomou o controle das ações e chegou à igualdade com Pablo.

Apesar do jogo movimentado e das mudanças constantes no placar, a condição do gramado do Waldomirão também chamou atenção. O piso irregular dificultou a troca de passes das equipes ao longo da partida. O volante Dudu Miraíma, do Vitória, destacou o problema, mas evitou usar o fator como justificativa para o resultado.

“Foi um jogo muito difícil. É um gramado que não estamos acostumados a jogar, um pouco irregular. Mas isso não é desculpa: se estava ruim para a gente, estava ruim para eles também”, afirmou o jogador em entrevista à transmissão da TVE após o apito final.

Veja imagens de Jequié x Vitória

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
1 de 5
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV

Com o empate, o Vitória permanece momentaneamente na terceira colocação do estadual, com 10 pontos. O Leão da Barra volta a campo nesta terça-feira (10), já com a equipe principal comandada por Jair Ventura, para enfrentar o Flamengo, às 21h30, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o foco de Dudu Miraíma segue na sequência do Campeonato Baiano.

“É de suma importância esse ponto fora de casa, já que temos duas partidas fora para assegurar a classificação. Agora é descansar para irmos com tudo para a próxima partida e conquistar o resultado positivo”, projetou.

Pelo Baianão, o Vitória só volta a atuar após o carnaval, na Quarta-feira de Cinzas (18), quando recebe o Bahia de Feira no Barradão. Na rodada final, prevista para o dia 22, novamente em casa, a equipe enfrenta o Galícia.

