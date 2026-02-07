NOVO DESAFIO

Atacante que fracassou no Bahia vai parar na Ásia após carreira de altos e baixos

Emprestado pelo Atlético-MG, Clayton jogou apenas 12 partidas com a camisa do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:00

Atacante Clayton durante passagem pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Ex-jogador do Bahia, o centroavante Clayton continua a sua carreira no futebol estrangeiro. Desde 2024 fora do Brasil, o jogador agora se prepara para defender o Persis, da Indonésia. Essa será a quarta equipe estrangeira defendida pelo atacante, que começou a carreira como promessa da base do Figueirense.

Além do Persis, Clayton já passou pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pelo Perak FC, da Malásia, e pelo Diamond Harbour, da Índia. Somente em sua primeira temporada na Malásia que o centroavante conseguiu convencer, com nove tentos anotados em 20 partidas durante a temporada 23/24.

No Brasil, começou a carreira no Figueirense e logo se destacou pela equipe principal. Já em sua segunda temporada, balançou as redes em 17 oportunidades, o que chamou a atenção do Atlético-MG. Do Galo, ainda passou 14 jogos pelo Corinthians antes de chegar ao Bahia.