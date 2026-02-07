Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juazeirense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:00

Bahia
Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Válida pelo Campeonato Baiano 2026, Juazeirense e Bahia se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). As equipes entram em campo com objetivos distintos na reta final da primeira fase. O Cancão de Fogo tenta se aproximar da zona de classificação, enquanto o Esquadrão pode confirmar a liderança do estadual. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Juazeirense x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O confronto também será exibido pela TV Bahêa, canal oficial do Bahia no YouTube

Juazeirense

A Juazeirense faz campanha irregular até aqui, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mas segue próxima da zona de classificação para as semifinais. Embalado após vencer o Atlético de Alagoinhas fora de casa, o Cancão quer aproveitar o momento positivo para conquistar três pontos diante do Bahia e manter vivo o sonho de alcançar as semifinais do Baianão pela sétima vez em sua história.

Bahia

O Bahia pode garantir a liderança da primeira fase apenas com um empate em Juazeiro. Mesmo assim, a equipe de Rogério Ceni pretende manter os 100% de aproveitamento, já que soma seis vitórias em seis rodadas. O treinador deve escalar um time alternativo, mas pode contar com a reestreia do centroavante Everaldo, já regularizado para voltar a atuar pelo clube.

LEIA MAIS 

Atacante revelado pelo Bahia vive melhor fase da carreira na Europa

Membros das organizadas de Bahia e Vitória podem ser obrigados a fazer curso de cultura de paz

Com carência no ataque, Bahia negocia retorno do atacante Everaldo

Após ser vendido pelo Bahia, atacante se prepara para estreia em novo clube

Onde está Edigar Junio? Herói do Bahia no Nordestão de 2017 virou figura estabelecida no Japão

Prováveis escalações de Juazeirense x Bahia

Juazeirense: Pedro Campanelli; Eduardo Rosado, Vitinho, Zé Romário e Leandro; Romarinho, Douglas Nathan, Bino, Luan e Elivélton; Anderson Pato. Técnico: Zé Carijé.

Bahia: João Paulo; Román Gómez, Kanu, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Michel Araújo; Kauê Furquim, Kike Olivera e Dell. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Juazeirense x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: a definir
  • Data: Domingo, 8
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Jailton Moura Silva Filho (CBF – Vitória da Conquista)
  • Assistente 1: Maurício Araújo da Mota (CBF – Salvador)
  • Assistente 2: Wesley Silva Santos

Tags:

Bahia Campeonato Baiano 2026 Juazeirense

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens