Juazeirense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:00

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Válida pelo Campeonato Baiano 2026, Juazeirense e Bahia se enfrentam neste domingo (8), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). As equipes entram em campo com objetivos distintos na reta final da primeira fase. O Cancão de Fogo tenta se aproximar da zona de classificação, enquanto o Esquadrão pode confirmar a liderança do estadual. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Juazeirense x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O confronto também será exibido pela TV Bahêa, canal oficial do Bahia no YouTube



Juazeirense

A Juazeirense faz campanha irregular até aqui, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mas segue próxima da zona de classificação para as semifinais. Embalado após vencer o Atlético de Alagoinhas fora de casa, o Cancão quer aproveitar o momento positivo para conquistar três pontos diante do Bahia e manter vivo o sonho de alcançar as semifinais do Baianão pela sétima vez em sua história.

Bahia

O Bahia pode garantir a liderança da primeira fase apenas com um empate em Juazeiro. Mesmo assim, a equipe de Rogério Ceni pretende manter os 100% de aproveitamento, já que soma seis vitórias em seis rodadas. O treinador deve escalar um time alternativo, mas pode contar com a reestreia do centroavante Everaldo, já regularizado para voltar a atuar pelo clube.

Prováveis escalações de Juazeirense x Bahia

Juazeirense: Pedro Campanelli; Eduardo Rosado, Vitinho, Zé Romário e Leandro; Romarinho, Douglas Nathan, Bino, Luan e Elivélton; Anderson Pato. Técnico: Zé Carijé.

Bahia: João Paulo; Román Gómez, Kanu, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Michel Araújo; Kauê Furquim, Kike Olivera e Dell. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Juazeirense x Bahia

Campeonato: Campeonato Baiano 2026

Rodada: a definir

Data: Domingo, 8

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro – BA

Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem