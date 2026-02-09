Acesse sua conta
Jogo entre Vitória e Flamengo terá distribuição de ingressos e camisas; saiba como ganhar

Torcedores maiores de 18 anos que comparecerem ao Barradão nesta terça-feira (10) vão poder participar das ações

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:45

Vitória e Flamengo se enfrentaram no Barradão no primeiro turno da Série A 2025
Vitória e Flamengo se reencontram no Barradão nesta terça-feira (10) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Patrocinador do Vitória, o Skokka vai realizar uma série de ativações presenciais no Barradão, nesta terça-feira (10), durante o jogo entre Vitória x Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As ações incluem distribuição de batecos, ingressos e camisas para os torcedores rubro-negros dentro do estádio.

Durante a partida, o patrocinador realizará a distribuição de 6.000 batecos personalizados nas arquibancadas do Barradão. A ação tem como objetivos gerar impacto visual imediato, integrar as cores do Vitória com o rosa da marca e transformar o torcedor em portador da mensagem institucional.

Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV
Jequié x Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano por VIctor Ferreira/ECV

Os batecos foram definidos como itens estratégicos por serem populares em dias de jogo, de fácil uso coletivo e com alto potencial visual para transmissões, fotos e vídeos. A proposta é criar um efeito de massa nas arquibancadas, reforçando o conceito “Campo de Respeito”, associado a valores como respeito, segurança e convivência no futebol.

Para Ana Ferreira, gerente de Marca e Comunicação do Skokka, a presença no estádio materializa a proposta do patrocínio. “O futebol é um espaço de encontro, identidade e pertencimento. As ativações foram pensadas para respeitar esse ambiente e, ao mesmo tempo, mostrar que é possível construir relações transparentes e responsáveis entre marcas, clubes e torcida, indo além da exposição de marca e participando da experiência do jogo”, disse.

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

Atacante que fracassou no Vitória vive auge da carreira em clube europeu

Jogador do Vitória reclama do gramado do Waldomirão após empate com o Jequié

Lateral revelado pelo Vitória está em melhor temporada da carreira por clube europeu

Outra ação prevista é o “Gol Skokka”, uma ativação interativa voltada exclusivamente para o público maior de 18 anos. A iniciativa consiste na instalação de uma estrutura de gol com três alvos diferentes, permitindo que torcedores participem de uma dinâmica lúdica, organizada e responsável.

O local exato da ativação dentro do estádio será definido em conjunto com o clube, conforme critérios de viabilidade operacional e segurança. A ação contará com identidade visual do Skokka, mensagens institucionais alinhadas ao conceito “Campo de Respeito” e sinalização clara de classificação indicativa (+18).

Premiações do “Gol Skokka”:

  • 15 ingressos de cadeiras para participantes que marcarem dois gols em alvos diferentes;
  • 15 ingressos de arquibancada para participantes que marcarem um gol;
  • 5 camisas oficiais do Vitória para quem marcar três gols, sendo um em cada alvo.

Imagem - Após ‘greve’, Cristiano Ronaldo define quando voltará a jogar pelo Al-Nassr

Após ‘greve’, Cristiano Ronaldo define quando voltará a jogar pelo Al-Nassr
Imagem - Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória
Imagem - Vai voltar? Revelado pelo Bahia, Talisca toma decisão sobre onde vai jogar

Vai voltar? Revelado pelo Bahia, Talisca toma decisão sobre onde vai jogar

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?