BRINDES

Jogo entre Vitória e Flamengo terá distribuição de ingressos e camisas; saiba como ganhar

Torcedores maiores de 18 anos que comparecerem ao Barradão nesta terça-feira (10) vão poder participar das ações

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:45

Vitória e Flamengo se reencontram no Barradão nesta terça-feira (10) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Patrocinador do Vitória, o Skokka vai realizar uma série de ativações presenciais no Barradão, nesta terça-feira (10), durante o jogo entre Vitória x Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As ações incluem distribuição de batecos, ingressos e camisas para os torcedores rubro-negros dentro do estádio.

Durante a partida, o patrocinador realizará a distribuição de 6.000 batecos personalizados nas arquibancadas do Barradão. A ação tem como objetivos gerar impacto visual imediato, integrar as cores do Vitória com o rosa da marca e transformar o torcedor em portador da mensagem institucional.

Os batecos foram definidos como itens estratégicos por serem populares em dias de jogo, de fácil uso coletivo e com alto potencial visual para transmissões, fotos e vídeos. A proposta é criar um efeito de massa nas arquibancadas, reforçando o conceito “Campo de Respeito”, associado a valores como respeito, segurança e convivência no futebol.

Para Ana Ferreira, gerente de Marca e Comunicação do Skokka, a presença no estádio materializa a proposta do patrocínio. “O futebol é um espaço de encontro, identidade e pertencimento. As ativações foram pensadas para respeitar esse ambiente e, ao mesmo tempo, mostrar que é possível construir relações transparentes e responsáveis entre marcas, clubes e torcida, indo além da exposição de marca e participando da experiência do jogo”, disse.

Outra ação prevista é o “Gol Skokka”, uma ativação interativa voltada exclusivamente para o público maior de 18 anos. A iniciativa consiste na instalação de uma estrutura de gol com três alvos diferentes, permitindo que torcedores participem de uma dinâmica lúdica, organizada e responsável.

O local exato da ativação dentro do estádio será definido em conjunto com o clube, conforme critérios de viabilidade operacional e segurança. A ação contará com identidade visual do Skokka, mensagens institucionais alinhadas ao conceito “Campo de Respeito” e sinalização clara de classificação indicativa (+18).

Premiações do “Gol Skokka”: