Após ‘greve’, Cristiano Ronaldo define quando voltará a jogar pelo Al-Nassr

Atacante fica à disposição depois de impasse com dirigentes e ajustes administrativos

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:33

Além disso, dirigentes importantes voltaram a ter autonomia administrativa. O diretor esportivo João Coutinho e o CEO José Semedo, que estavam suspensos pelo Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita (PIF), reassumiram suas funções.

Durante o período de insatisfação, Cristiano Ronaldo ficou fora de dois jogos do Al-Nassr na liga nacional, atitude que gerou forte repercussão e críticas por parte dos organizadores da competição.

Antes do duelo que deve marcar seu retorno, a equipe saudita ainda entra em campo contra o Arkadag, do Turcomenistão, pela Liga dos Campeões da Ásia. Mesmo com o acordo firmado, o português não deve participar da partida continental, já que não vinha sendo utilizado nesse torneio.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue como peça central do Al-Nassr na temporada. Em 22 partidas disputadas, soma 18 gols marcados e ajuda o clube a brigar pela liderança do Campeonato Saudita. Atualmente, a equipe ocupa a vice-colocação, com apenas um ponto a menos que o Al-Hilal, primeiro colocado.

