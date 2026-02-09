PROBLEMAS RESOLVIDOS?

Após ‘greve’, Cristiano Ronaldo define quando voltará a jogar pelo Al-Nassr

Atacante fica à disposição depois de impasse com dirigentes e ajustes administrativos



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:33

Cristiano Ronaldo Crédito: Al-Nassr/ Divulgação

O atacante português Cristiano Ronaldo já tem data para voltar aos gramados pelo Al-Nassr. Após encerrar o período de protesto interno, o jogador deve retornar neste sábado, no confronto diante do Al-Fateh, válido pelo Campeonato Saudita.



A mudança de postura ocorreu depois de um acordo entre o atleta e a direção do clube. Entre os fatores decisivos está a regularização de salários atrasados de funcionários e colaboradores, conforme informou o jornal português A Bola.

Além disso, dirigentes importantes voltaram a ter autonomia administrativa. O diretor esportivo João Coutinho e o CEO José Semedo, que estavam suspensos pelo Fundo Soberano de Investimentos da Arábia Saudita (PIF), reassumiram suas funções.

Durante o período de insatisfação, Cristiano Ronaldo ficou fora de dois jogos do Al-Nassr na liga nacional, atitude que gerou forte repercussão e críticas por parte dos organizadores da competição.

Antes do duelo que deve marcar seu retorno, a equipe saudita ainda entra em campo contra o Arkadag, do Turcomenistão, pela Liga dos Campeões da Ásia. Mesmo com o acordo firmado, o português não deve participar da partida continental, já que não vinha sendo utilizado nesse torneio.