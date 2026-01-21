VEJA VÍDOE

'Último aviso': homem incendeia estátua de Cristiano Ronaldo e deixa mensagem enigmática

Na descrição da postagem, o responsável se apresenta como “uma pessoa, um freestyler e um morador local”

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:09

Homem ateou a fogo em estátua de CR7 Crédito: Reprodução

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, em Portugal, investiga um caso de vandalismo envolvendo a estátua de Cristiano Ronaldo, incendiada na entrada do Museu CR7, em Funchal. O ataque foi registrado em vídeo pelo próprio autor e divulgado nas redes sociais, o que levou as autoridades a iniciarem a identificação do responsável.

As imagens mostram um jovem, com o rosto pixelizado, ateando fogo à escultura em tamanho real, um dos principais cartões-postais turísticos da cidade. A gravação circulou na internet pouco depois do ocorrido e passou a ser analisada pela polícia local.

PSP da Madeira diz estar "a tentar identificar o autor do crime de dano" pic.twitter.com/AKqBlTxkyl — Record (@Record_Portugal) January 20, 2026

Em nota, a PSP confirmou que trata o episódio como crime de vandalismo e informou que trabalha para localizar o autor da ação. Segundo as autoridades, o vídeo foi publicado no perfil do Instagram @zaino.tcc.filipe.

Na descrição da postagem, o responsável se apresenta como “uma pessoa, um freestyler e um morador local” e escreveu a frase: “Este é o último aviso de Deus”.

Os carros de Cristiano Ronaldo 1 de 7