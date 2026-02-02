Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimentos no clube, diz jornal

Atacante tem demonstrado insatisfação com a gestão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Esther Morais

  • Estadão

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:27

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh, marcada para esta segunda-feira (2). Segundo o jornal português A Bola, o atacante tem demonstrado insatisfação com a gestão do clube saudita, especialmente em relação à política de investimentos.

De acordo com a publicação, o jogador estaria questionando a falta de aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no Al-Nassr. O entendimento de Cristiano Ronaldo é que o fundo tem priorizado outros clubes do país, deixando sua equipe em desvantagem competitiva.

A família de Cristiano Ronaldo se encantou pelo Litoral Norte gaúcho

A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Reprodução
1 de 12
A conclusão das obras do Brávia Marina & Beach Club está prevista para o final de 2028 por Reprodução

Na atual janela de transferências, o Al-Nassr contratou apenas o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. O técnico Jorge Jesus já havia feito pedidos públicos por reforços para o elenco.

Em contraste, o Al-Hilal, que também é administrado pelo PIF, anunciou as contratações de Pablo Marí e Darwin Núñez, além de demonstrar interesse na contratação de Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad. A diferença no volume de investimentos teria incomodado o camisa 7 português.

Em janeiro, Jorge Jesus chegou a afirmar que o Al-Nassr “não tinha o poder político do Al-Hilal”, declaração que repercutiu fortemente no futebol saudita.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo e tem no esporte uma das estratégias para promover a diversificação da economia e a imagem internacional do país.

Tags:

Cristiano Ronaldo

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja

Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja
Imagem - Emergência no banheiro? Cássio deixa campo por quatro minutos e paralisa jogo do Cruzeiro

Emergência no banheiro? Cássio deixa campo por quatro minutos e paralisa jogo do Cruzeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
01

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
02

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas