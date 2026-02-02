FUTEBOL

Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimentos no clube, diz jornal

Atacante tem demonstrado insatisfação com a gestão



Esther Morais

Estadão

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:27

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo não estará em campo na partida do Al-Nassr contra o Al-Riyadh, marcada para esta segunda-feira (2). Segundo o jornal português A Bola, o atacante tem demonstrado insatisfação com a gestão do clube saudita, especialmente em relação à política de investimentos.

De acordo com a publicação, o jogador estaria questionando a falta de aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no Al-Nassr. O entendimento de Cristiano Ronaldo é que o fundo tem priorizado outros clubes do país, deixando sua equipe em desvantagem competitiva.

Na atual janela de transferências, o Al-Nassr contratou apenas o meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. O técnico Jorge Jesus já havia feito pedidos públicos por reforços para o elenco.

Em contraste, o Al-Hilal, que também é administrado pelo PIF, anunciou as contratações de Pablo Marí e Darwin Núñez, além de demonstrar interesse na contratação de Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad. A diferença no volume de investimentos teria incomodado o camisa 7 português.

Em janeiro, Jorge Jesus chegou a afirmar que o Al-Nassr “não tinha o poder político do Al-Hilal”, declaração que repercutiu fortemente no futebol saudita.