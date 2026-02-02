Emergência no banheiro? Cássio deixa campo por quatro minutos e paralisa jogo do Cruzeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:23
O goleiro Cássio protagonizou o momento mais curioso da partida entre Betim e Cruzeiro, válida pelo Campeonato Mineiro, na Arena Urbsan, neste domingo (1). Logo aos dois minutos da etapa final, o camisa 1 deixou a área, avisou algo ao árbitro e saiu correndo em direção ao vestiário, interrompendo o jogo enquanto todos aguardavam seu retorno.
A paralisação durou cerca de quatro minutos. Quando voltou ao gramado, sorrindo, Cássio acabou virando alvo de brincadeiras dos torcedores presentes no estádio, que questionaram se o goleiro tinha ido ao banheiro.
Dentro de campo, o Cruzeiro conseguiu a vitória por 1 a 0 em um duelo apertado. O gol saiu após assistência de Arroyo e finalização de Matheus Pereira, embora ambos não tenham tido grande atuação ao longo da partida.