Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emergência no banheiro? Cássio deixa campo por quatro minutos e paralisa jogo do Cruzeiro

Goleiro deixou o campo no início do segundo tempo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:23

Cassio voltou sorrindo
Cassio voltou sorrindo Crédito: Reprodução

O goleiro Cássio protagonizou o momento mais curioso da partida entre Betim e Cruzeiro, válida pelo Campeonato Mineiro, na Arena Urbsan, neste domingo (1). Logo aos dois minutos da etapa final, o camisa 1 deixou a área, avisou algo ao árbitro e saiu correndo em direção ao vestiário, interrompendo o jogo enquanto todos aguardavam seu retorno.

A paralisação durou cerca de quatro minutos. Quando voltou ao gramado, sorrindo, Cássio acabou virando alvo de brincadeiras dos torcedores presentes no estádio, que questionaram se o goleiro tinha ido ao banheiro. 

Dentro de campo, o Cruzeiro conseguiu a vitória por 1 a 0 em um duelo apertado. O gol saiu após assistência de Arroyo e finalização de Matheus Pereira, embora ambos não tenham tido grande atuação ao longo da partida. 

Tags:

Goleiro Cássio Cruzeiro

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja

Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja
Imagem - Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimentos no clube, diz jornal

Cristiano Ronaldo se nega a jogar pelo Al-Nassr por falta de investimentos no clube, diz jornal

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
01

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
02

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas