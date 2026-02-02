CAMPEONATO MINEIRO

Emergência no banheiro? Cássio deixa campo por quatro minutos e paralisa jogo do Cruzeiro

Goleiro deixou o campo no início do segundo tempo

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:23

Cassio voltou sorrindo Crédito: Reprodução

O goleiro Cássio protagonizou o momento mais curioso da partida entre Betim e Cruzeiro, válida pelo Campeonato Mineiro, na Arena Urbsan, neste domingo (1). Logo aos dois minutos da etapa final, o camisa 1 deixou a área, avisou algo ao árbitro e saiu correndo em direção ao vestiário, interrompendo o jogo enquanto todos aguardavam seu retorno.

A paralisação durou cerca de quatro minutos. Quando voltou ao gramado, sorrindo, Cássio acabou virando alvo de brincadeiras dos torcedores presentes no estádio, que questionaram se o goleiro tinha ido ao banheiro.

Cássio voltando pro jogo após fazer o número 2.



Jogo ficou parado por volta de uns 3 minutos.



pic.twitter.com/z2lkVQEP5v — Diário de Torcedor (@DiarioGols) February 2, 2026