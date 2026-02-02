SUPERCOPA

Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja

Seguranças precisaram intervir

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:57

Felipe Melo brigou com torcedores Crédito: Reprodução

O ex-jogador Felipe Melo, hoje comentarista da TV Globo, se envolveu em um tumulto com torcedores do Corinthians neste domingo (1º), momentos antes da final da Supercopa do Brasil, disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Enquanto se dirigia às cabines de transmissão, ele passou por um setor ocupado por corintianos e acabou sendo alvo de xingamentos. Diante das provocações, Felipe respondeu, o que elevou o clima de tensão.

⚠️ Briga entre Felipe Melo e torcedores do Corinthians no estádio do Mané Garrincha.



? @btbsportsbr_



pic.twitter.com/irHDDDXg0M — Prosa e Futebol. (@prosaefutebol) February 1, 2026

Durante o desentendimento, um torcedor empurrou o ex-volante, que teve de ser afastado por seguranças do estádio. A equipe de segurança conseguiu separar os envolvidos e conter a situação rapidamente.