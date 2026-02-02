Acesse sua conta
Felipe Melo briga com torcedores do Corinthians em final contra o Flamengo; veja

Seguranças precisaram intervir

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:57

Felipe Melo brigou com torcedores
Felipe Melo brigou com torcedores Crédito: Reprodução

O ex-jogador Felipe Melo, hoje comentarista da TV Globo, se envolveu em um tumulto com torcedores do Corinthians neste domingo (1º), momentos antes da final da Supercopa do Brasil, disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Enquanto se dirigia às cabines de transmissão, ele passou por um setor ocupado por corintianos e acabou sendo alvo de xingamentos. Diante das provocações, Felipe respondeu, o que elevou o clima de tensão.

Durante o desentendimento, um torcedor empurrou o ex-volante, que teve de ser afastado por seguranças do estádio. A equipe de segurança conseguiu separar os envolvidos e conter a situação rapidamente.

Dentro de campo, Corinthians e Flamengo disputaram o título da Supercopa do Brasil. O time paulista venceu por 2 a 0 e ficou com o troféu, com gols marcados por Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

