Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

as equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:11

Vitória x Flamengo - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2025
Vitória x Flamengo - 2ª rodada Campeonato Brasileiro 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Válida pelo Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Flamengo ao vivo

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

O Vitória chega pressionado após goleada sofrida para o Palmeiras por 5x1, na Arena Barueri. O confronto também carrega um peso histórico: na última edição do Brasileirão, o Flamengo aplicou 8x0, a maior goleada da história dos pontos corridos do clube carioca sobre o Leão.

Para tentar dar a volta por cima diante da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano pode contar com a estreia de Marinho, reforço aguardado da temporada, além do retorno do goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão ligamentar no joelho, e do zagueiro Camutanga, que deve voltar ao time titular. Por outro lado, a equipe tem diversos desfalques: Renato Kayzer, Pedro Henrique, Renzo López, Edu, Kauan, Zé Marcos, Claudinho e Alexandre Fintelman, todos com problemas físicos.

Flamengo

O Flamengo volta o foco ao Brasileirão após golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7x1 e garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca. No torneio nacional, o time ainda busca a primeira vitória: perdeu para o São Paulo por 2x1 na estreia e empatou com o Internacional por 1x1 na rodada seguinte.

O técnico Filipe Luís terá retornos importantes como Rossi, Arrascaeta, Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz, preservados anteriormente. Em compensação, ficam fora Varela, Jorginho, Saúl e Luiz Araújo, por dores ou recuperação física.

LEIA MAIS 

Flamengo tem quatro desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Jogo entre Vitória e Flamengo terá distribuição de ingressos e camisas; saiba como ganhar

'Estou fazendo um acompanhamento por fora', revela Dudu em momento de retomada no Vitória

Vitória encaminha saída por empréstimo de atletas contestados pela torcida

Atacante que fracassou no Vitória vive auge da carreira em clube europeu

Prováveis escalações de Vitória x Flamengo

Vitória: Gabriel; Matheus Silva, Caíque Gonçalves, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Erick, Dudu, Baralhas e Cantalapiedra; Fabri. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal (De La Cruz); Plata (Everton Cebolinha), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Flamengo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 3ª rodada
  • Data: Terça-feira, 10
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: TV por assinatura, streaming e tempo real em portais esportivos

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Tags:

Vitória Flamengo Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA
Imagem - Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo
Imagem - Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior