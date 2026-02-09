Vitória x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:11
Válida pelo Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). Vitória e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
O Vitória chega pressionado após goleada sofrida para o Palmeiras por 5x1, na Arena Barueri. O confronto também carrega um peso histórico: na última edição do Brasileirão, o Flamengo aplicou 8x0, a maior goleada da história dos pontos corridos do clube carioca sobre o Leão.
Para tentar dar a volta por cima diante da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano pode contar com a estreia de Marinho, reforço aguardado da temporada, além do retorno do goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de lesão ligamentar no joelho, e do zagueiro Camutanga, que deve voltar ao time titular. Por outro lado, a equipe tem diversos desfalques: Renato Kayzer, Pedro Henrique, Renzo López, Edu, Kauan, Zé Marcos, Claudinho e Alexandre Fintelman, todos com problemas físicos.
O Flamengo volta o foco ao Brasileirão após golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7x1 e garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca. No torneio nacional, o time ainda busca a primeira vitória: perdeu para o São Paulo por 2x1 na estreia e empatou com o Internacional por 1x1 na rodada seguinte.
O técnico Filipe Luís terá retornos importantes como Rossi, Arrascaeta, Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz, preservados anteriormente. Em compensação, ficam fora Varela, Jorginho, Saúl e Luiz Araújo, por dores ou recuperação física.
Vitória: Gabriel; Matheus Silva, Caíque Gonçalves, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Erick, Dudu, Baralhas e Cantalapiedra; Fabri. Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal (De La Cruz); Plata (Everton Cebolinha), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.