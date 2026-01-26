APAIXONADOS PELO BRASIL

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Os lotes ficam no Brávia Marina & Beach Club

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:07

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

A família de Cristiano Ronaldo ampliou sua presença no Brasil com um novo investimento imobiliário no Rio Grande do Sul. Maria Dolores dos Santos Aveiro, mãe do jogador, e Kátia Aveiro, irmã, adquiriram três terrenos em um condomínio náutico de alto padrão localizado no Litoral Norte gaúcho, na divisa entre os municípios de Maquiné e Xangri-Lá.

Os lotes ficam no Brávia Marina & Beach Club, empreendimento de luxo lançado no início de janeiro e voltado para um estilo de vida que combina sofisticação, lazer e contato direto com a natureza. Os terrenos comprados pela família têm entre 500 e 600 metros quadrados e fazem parte de um projeto que prevê 450 lotes no total, sendo cerca de 70% deles navegáveis, com acesso direto à água.

A escolha reforça o vínculo da família com o país. Kátia Aveiro vive no Brasil há alguns anos, mantém residência em Gramado e é casada com o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci Jr. Já dona Dolores costuma visitar o Brasil com frequência e passou o Réveillon de 2025 em Xangri-Lá, período em que conheceu melhor a região e o novo condomínio.

Os valores dos terrenos no empreendimento variam entre R$ 600 mil e R$ 1,5 milhão. O Valor Geral de Vendas estimado do projeto é de R$ 410 milhões. Entre os destaques está a construção de uma piscina com praia artificial de grandes proporções, com 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água e mais de 5 mil metros quadrados de faixa de areia natural, além de píer flutuante, atracadouro, heliponto, quadras esportivas, espaços para beach tennis e áreas de convivência.