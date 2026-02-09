REFORÇOS IMPORTANTES

Vitória tem novidades importantes entre os relacionados para encarar o Flamengo

Leão encara o Mengão nesta terça-feira (10), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:53

Marinho e Lucas são novidades entre os relacionados do Vitória para encarar o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/ECV

O elenco do Vitória finalizou, na tarde desta segunda-feira (9), a preparação para o confronto diante do Flamengo, nesta terça-feira (10), às 21h30, no Barradão, pela 3º rodada do Campeonato Brasileiro. A grande notícia do Leão para a partida é que os atacantes Marinho e Lucas Silva foram relacionados pela primeira vez e Lucas Arcanjo está de volta após se recuperar de lesão.

As atividades no gramado do Barradão começaram com um Aquecimento (rondo + movimentação), comandado pelo preparador físico Juninho Nogueira. Depois, o técnico Jair Ventura promoveu um treino tático para ajuste de posicionamento. Na sequência, foi feito um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, foi feito jogos reduzidos variados para uma parte do grupo.

A concentração foi iniciada logo após os treinamentos e as novidades são os atacantes Marinho, relacionado pela primeira vez após retornar ao clube, e o recém-contratado Lucas Silva, que pode fazer a sua estreia. Além deles, Lucas Arcanjo, recuperado de lesão no joelho sofrida em novembro, também está de volta.

Apesar dos retornos importantes, o time conta com uma série de desfalques: Renato Kayzer, Pedro Henrique, Renzo López, Edu, Kauan, Zé Marcos, Claudinho e Alexandre Fintelman, todos com problemas físicos.