Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Jogador viaja para exames e deixa o Esquadrão após mais de 100 partidas pelo clube

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:33

Rezende pelo Bahia
Rezende pelo Bahia Crédito: Reprodução

O Bahia acertou a venda de Rezende para o Qingdao WIst Coast, da China. De acordo com informações no Ge, o volante vai viajar para exames e firmar contrato definitivo de transferência com o time chinês depois dos Esquadrão de Aço aceitar uma proposta que pode chegar até R$ 1 milhão de euros (R$ 6 milhões), em caso de metas atingidas.

A negociação acontece logo depois de Rezende falhar no confronto contra a Juazeirense, pelo Baianão, no último final de semana, quando ele cedeu o pênalti que permitiu o empate do adversário e tirou o 100% do Bahia no campeonato estadual.

Ainda segundo o Ge, o Bahia não deve buscar reposição para a saída do volante de 31 anos. A contratação de Luiz Gustavo, em 2025, já havia sido planejada como alternativa diante de uma possível transferência de Rezende, que também atua como zagueiro e chegou a despertar interesse do Fortaleza na temporada passada.

Contratado pelo Bahia em 2022, Rezende chegou ao clube no início do projeto de reconstrução que tinha como principal objetivo o retorno à Série A. O volante se firmou como titular naquela temporada e foi uma das peças importantes na campanha do acesso, disputando a maior parte dos jogos da Série B.

Com o passar das temporadas, no entanto, o jogador passou a perder espaço e prestígio junto à torcida.

Mais recentes

Imagem - Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA
Imagem - Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA
Imagem - Aos 18 anos, Rayssa Leal é apontada como namorada de influenciadora

Aos 18 anos, Rayssa Leal é apontada como namorada de influenciadora

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior