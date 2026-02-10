MERCADO DA BOLA

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Jogador viaja para exames e deixa o Esquadrão após mais de 100 partidas pelo clube

Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:33

Rezende pelo Bahia Crédito: Reprodução

O Bahia acertou a venda de Rezende para o Qingdao WIst Coast, da China. De acordo com informações no Ge, o volante vai viajar para exames e firmar contrato definitivo de transferência com o time chinês depois dos Esquadrão de Aço aceitar uma proposta que pode chegar até R$ 1 milhão de euros (R$ 6 milhões), em caso de metas atingidas.

A negociação acontece logo depois de Rezende falhar no confronto contra a Juazeirense, pelo Baianão, no último final de semana, quando ele cedeu o pênalti que permitiu o empate do adversário e tirou o 100% do Bahia no campeonato estadual.

Ainda segundo o Ge, o Bahia não deve buscar reposição para a saída do volante de 31 anos. A contratação de Luiz Gustavo, em 2025, já havia sido planejada como alternativa diante de uma possível transferência de Rezende, que também atua como zagueiro e chegou a despertar interesse do Fortaleza na temporada passada.

Contratado pelo Bahia em 2022, Rezende chegou ao clube no início do projeto de reconstrução que tinha como principal objetivo o retorno à Série A. O volante se firmou como titular naquela temporada e foi uma das peças importantes na campanha do acesso, disputando a maior parte dos jogos da Série B.