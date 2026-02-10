CRIME FINANCEIRO

Ex-goleiro da Seleção Brasileira é processado por golpes com investimentos nos EUA

Processo envolve dívida de mais de R$ 300 mil

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:31

Ex-goleiro Doni Crédito: Reproduçao

O ex-goleiro da Seleção Brasileira Doniéber Alexander Marangon, o Doni, de 46 anos, foi convocado a comparecer a uma audiência na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, em meio a um processo envolvendo investimentos imobiliários que teriam causado prejuízos a investidores.

A ação judicial discute negócios realizados por meio da empresa D32, da qual Doni é sócio ao lado do empresário brasileiro Werner Macedo. Segundo reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, a companhia captava recursos de investidores no Brasil e em outros países com a promessa de rendimentos de até 15% ao ano a partir da construção de casas em condomínios de médio e alto padrão na Flórida.

Documentos do Tribunal da Flórida indicam que Doni e o sócio foram intimados para audiência marcada em Orlando nesta terça-feira (10). O processo envolve uma dívida de 59 mil dólares, valor equivalente a cerca de R$ 309 mil.

A ação foi apresentada por duas moradoras de Orlando. Conforme a apuração da emissora, caso os empresários não compareçam, o juiz pode determinar a prisão deles por descumprimento de ordem judicial - e não diretamente pela dívida - conforme previsto na legislação americana. Caso seja expedido, o mandado de prisão tem validade apenas em território dos Estados Unidos.

Quem é Doni

Apesar da atual investigação, Doni construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e europeu. Revelado pelo Botafogo-SP, clube de Ribeirão Preto, ele ganhou projeção nacional ao defender o Corinthians, onde disputou 101 partidas e conquistou a Copa do Brasil de 2002 e o Campeonato Paulista de 2003.

Depois, passou por Santos - participando da campanha do título brasileiro de 2004 - além de atuar por Cruzeiro e Juventude antes de seguir para a Europa.

Entre 2005 e 2011, defendeu a Roma, da Itália, período em que conquistou três títulos e chegou à Seleção Brasileira. Com a equipe nacional, venceu a Copa América de 2007 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, como reserva.

Na sequência, foi contratado pelo Liverpool, da Inglaterra, onde teve passagem curta e marcada por uma parada cardiorrespiratória. Embora tenha feito parte do elenco campeão da Copa da Liga Inglesa, entrou em campo apenas quatro vezes.