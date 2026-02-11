JOIA ROUBADA

Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani

Atacante de 20 anos deixa Salvador após se destacar na Copinha

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:57

Juninho marcou três gols pelo Bahia na Copinha 2026 Crédito: @RaphaMarquesFoto

Promessa das categorias de base do Bahia, o atacante Juninho foi anunciado como novo reforço do Londrina, equipe que pertence ao Squadra Sports, grupo liderado pelo ex-presidente tricolor Guilherme Bellintani. O jogador de 20 anos assinou contrato em definitivo com o Tubarão até o fim de 2027 e inicia um novo capítulo na carreira após formação no clube baiano.

Revelado pelo próprio Bahia, Juninho acumulou 80 partidas pelo time sub-20, com 28 gols marcados. Na Copinha desta temporada, defendeu a equipe em três jogos e balançou as redes em todas as partidas. A estreia no time profissional ocorreu no ano passado, quando entrou em campo nove vezes, somando participações no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.