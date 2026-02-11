Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani

Atacante de 20 anos deixa Salvador após se destacar na Copinha

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:57

Juninho marcou três gols pelo Bahia na Copinha 2026
Juninho marcou três gols pelo Bahia na Copinha 2026 Crédito: @RaphaMarquesFoto

Promessa das categorias de base do Bahia, o atacante Juninho foi anunciado como novo reforço do Londrina, equipe que pertence ao Squadra Sports, grupo liderado pelo ex-presidente tricolor Guilherme Bellintani. O jogador de 20 anos assinou contrato em definitivo com o Tubarão até o fim de 2027 e inicia um novo capítulo na carreira após formação no clube baiano.

Revelado pelo próprio Bahia, Juninho acumulou 80 partidas pelo time sub-20, com 28 gols marcados. Na Copinha desta temporada, defendeu a equipe em três jogos e balançou as redes em todas as partidas. A estreia no time profissional ocorreu no ano passado, quando entrou em campo nove vezes, somando participações no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

LEIA MAIS 

Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Bahia encaminha saídas de atacante e lateral para o Internacional

Bahia acerta venda de meia para o futebol chinês após falha em campo

Agora no futebol paranaense, o jovem atacante chega para reforçar o Londrina nas disputas da temporada. Além do Campeonato Paranaense, o clube terá compromissos pela Copa do Brasil, na qual enfrenta o Penedense-AL na segunda fase, e também pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal
Imagem - Vitória pode ficar até um mês sem jogar no Brasileirão e usará titulares no Campeonao Baiano

Vitória pode ficar até um mês sem jogar no Brasileirão e usará titulares no Campeonao Baiano

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos