BRASILEIRÃO

Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:30

Willian José em Bahia x Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão da TV Globo (em TV aberta para alguns estados), do Premiere (pay-per-view) e do Globoplay (pela internet).



Vasco

O Vasco chega ao confronto após recuperar a confiança com a vitória por 2x0 sobre o Botafogo, resultado que amenizou o clima de pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Antes disso, o Cruz-Maltino já havia garantido vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca e terminou a fase de grupos como segundo colocado do Grupo A, com 11 pontos, tendo o Volta Redonda como adversário no mata-mata.

No Campeonato Brasileiro, porém, a equipe ainda busca a primeira vitória: perdeu para o Mirassol na estreia e sofreu empate da Chapecoense nos acréscimos na rodada seguinte. Alguns titulares podem ser preservados por desgaste físico, como Coutinho, que atuou no clássico recente.

Bahia

O Bahia vive excelente momento na temporada e segue invicto após nove partidas, com sete vitórias e dois empates. No Campeonato Baiano, lidera com 19 pontos, enquanto no Brasileirão estreou com triunfo sobre o Corinthians e empatou com o Fluminense na sequência.

A tendência é que o técnico Rogério Ceni utilize força máxima em São Januário, já que poupou titulares no último compromisso estadual. O treinador também ganhou a opção do retorno do centroavante Everaldo, que voltou ao clube após passagem pelo Fluminense. Os únicos desfalques são os garotos Dell, que cumpre suspensão, e Ruan Pablo, em recuperação de lesão.

Prováveis escalações de Vasco x Bahia

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Vasco x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 3ª rodada

Data: Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Globoplay (streaming)

Arbitragem