Vai voltar? Revelado pelo Bahia, Talisca toma decisão sobre onde vai jogar

Novo acordo no exterior esfria especulações envolvendo equipes nacionais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:29

Anderson Talisca marcou três gols em partida pelo Fenerbahçe
Anderson Talisca pelo Fenerbahçe Crédito: Reprodução/Instagram

Alvo frequente de especulações envolvendo clubes brasileiros, o meia-atacante Anderson Talisca definiu o próximo passo da carreira. Revelado pelo Bahia, o jogador renovou contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, em anúncio feito pelo clube neste domingo (8). O novo vínculo é válido até o fim da temporada 2027/28, afastando, ao menos por enquanto, a possibilidade de retorno imediato ao futebol brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, o brasileiro comemorou a permanência e agradeceu ao estafe do clube turco. “Estou muito feliz por jogar por este clube por mais duas temporadas. Gostaria de agradecer ao nosso presidente, à diretoria e a todos que trabalham comigo no clube. [...] O meu foco e mentalidade continuam os mesmos: fazer o meu trabalho o melhor que puder e ajudar a conduzir este grande clube ao sucesso que ele merece!”, escreveu Talisca em seu perfil no Instagram.

Contratado pelo Fenerbahçe em janeiro de 2025 após passagem pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, o meia-atacante soma 31 gols e seis assistências em 56 partidas pelo clube turco. Apenas na atual temporada, são 19 gols e quatro assistências em 33 jogos, números que reforçaram a decisão da equipe de ampliar o contrato do atleta, cujo vínculo anterior se encerraria no meio do ano e já permitia a assinatura de um pré-contrato com outra equipe.

Mesmo atuando no exterior, Talisca segue constantemente ligado ao futebol brasileiro. Em outubro de 2025, a ESPN informou que o jogador tinha o desejo de retornar ao país, com o Corinthians aparecendo como “plano A”, clube pelo qual o atleta já declarou torcida. Paralelamente, o meia também manteve conversas com o Bahia, equipe que o revelou.

LEIA MAIS 

Após gol em estreia, Everaldo é apresentado pelo Bahia em retorno ao clube

Everaldo marca em reestreia, mas Bahia sofre empate da Juazeirense no Campeonato Baiano; veja como foi

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Atacante que fracassou no Bahia vai parar na Ásia após carreira de altos e baixos

Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band, o próprio jogador confirmou o contato com o Tricolor baiano. “Há seis meses tivemos uma conversa, quando eu decidi sair do Al-Nassr em comum acordo com o clube. Eu falo sempre com o Cadu [Santoro], então a gente conversa bastante. Ele conversa bastante com meu empresário”, afirmou.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, o meia-atacante defendeu o Bahia entre 2013 e 2014, período em que disputou 68 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências antes de ser negociado com o Benfica, de Portugal. Desde então, acumulou passagens por Besiktas, Guangzhou FC, Al Nassr e, atualmente, Fenerbahçe, onde seguirá como protagonista ao menos até 2028.

Bahia

