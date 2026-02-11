TRICOLOR PREPARADO

Com três mudanças, Bahia está escalado para enfrentar o Vasco no Brasileirão

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:34

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC bahia

Vasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Tricolor manteve a mesma base que começou o Brasileirão e enfrentou Corinthians e Fluminense. Rogério Ceni, no entanto, promoveu a entrada de Román Gómez, Kanu e Kike Olivera como titulares.

Escalações de Vasco x Bahia

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.



Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

O Bahia vive excelente momento na temporada e segue invicto após nove partidas, com sete vitórias e dois empates. No Campeonato Baiano, lidera com 19 pontos, enquanto no Brasileirão estreou com triunfo sobre o Corinthians e empatou com o Fluminense na sequência.

O Vasco chega ao confronto após recuperar a confiança com a vitória por 2x0 sobre o Botafogo, resultado que amenizou o clima de pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Antes disso, o Cruz-Maltino já havia garantido vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca e terminou a fase de grupos como segundo colocado do Grupo A, com 11 pontos, tendo o Volta Redonda como adversário no mata-mata.

Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo