DOENÇA

Isabel Veloso diz não ter expectativa de ver filho crescer: 'Meu linfoma é extremamente resistente'

Influenciadora está em remissão, mas segue em tratamento contra linfoma resistente

Isabel também contou que não pensa em ter outro filho no curto prazo. Segundo ela, isso só será considerado se permanecer em remissão por mais de cinco anos. "Só vem [um próximo bebê] se eu ficar mais de cinco anos em remissão. E é o tempo de vencimento do DIU. Então vai demorar.">

Diagnosticada com câncer ainda na adolescência, Isabel Veloso usa as redes sociais para compartilhar detalhes do tratamento e do cotidiano com o filho, além de reflexões sobre o futuro e a maternidade.>