SE EXPLICOU

'Não era terminal?': Isabel Veloso explica 'cura' do câncer após ser detonada e chamada de mentirosa

Influenciadora segue em tratamento com imunoterapia e será encaminhada para transplante de medula óssea

Após anunciar que entrou em remissão do câncer, a influenciadora Isabel Veloso voltou às redes sociais para esclarecer que a condição não representa cura. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em estágio terminal, a jovem explicou que segue em tratamento intensivo e que a doença pode voltar a resistir aos medicamentos.>

A influenciadora, que ganhou visibilidade ao compartilhar sua rotina como paciente oncológica, rebateu críticas que surgiram nas redes sociais após comemorar a resposta positiva ao novo protocolo. “A minha doença é refratária, resistiu a todos os tratamentos que eu fiz até agora. Pode ser que resista também a esse. Eu comemorei por estar feliz com a notícia, mas não que eu me curei”, pontuou.>

Isabel também adiantou os próximos passos do tratamento. Ela continuará com a imunoterapia e será encaminhada para um transplante de medula óssea. A irmã da influenciadora é 50% compatível, mas Isabel deverá entrar na fila para buscar um doador com maior compatibilidade.>