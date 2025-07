HOMENAGEM

Dia do Homem: veja 100 mensagens para enviar no WhatsApp

Diga aos homens importantes da sua vida o quanto eles são queridos

Criado para reforçar a importância dos cuidados com a saúde masculina, o Dia do Homem é celebrado nesta segunda-feira (15) no Brasil. A data, pouco lembrada por boa parte da população, tem ganhado mais atenção nos últimos anos com campanhas que incentivam o autocuidado, o combate ao machismo estrutural e a valorização de novas masculinidades. Para fazer um dengo nos homens importantes na sua vida, separamos 100 frases bacanas para enviar para eles no dia de hoje, no WhatsApp.>