'PASSAGEM DA GRAVATA'

Davi Brito esteve em casamento com ‘arrastão de joias’ e parabenizou Buzeira nas redes

Campeão do BBB 24 celebrou união de influenciador envolvido em polêmica por recolher itens de luxo de convidados

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, esteve entre os convidados do casamento milionário do influenciador Buzeira com Hillary Yamashiro, realizado no último sábado (12). O evento, que reuniu nomes famosos da internet e da música, virou alvo de polêmica após uma brincadeira envolvendo a arrecadação de joias, relógios e correntes de ouro de alto valor, alguns itens avaliados em mais de R$ 250 mil. >