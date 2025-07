E A PENSÃO?

Casamento de Éder Militão e Tainá Castro pode custar até R$ 700 mil e proíbe celulares

Cerimônia luxuosa acontece em hotel cinco estrelas em São Paulo

Nesta sexta-feira (18), Éder Militão e Tainá Castro vão oficializar a união com uma festa digna de conto de fadas e de cifras milionárias. O casal, que já assinou os papéis no civil de forma discreta, escolheu um dos endereços mais sofisticados da capital paulista, o Palácio Tangará, para celebrar o grande dia. O evento deve custar entre R$ 500 mil e R$ 700 mil, segundo informações reveladas pelo portal LeoDias. >

O hotel cinco estrelas, conhecido por sua excelência em hospitalidade e gastronomia, cobra R$ 150 mil apenas pelo aluguel do espaço de eventos. Apesar disso, o local seguirá funcionando normalmente, com acesso restrito à área reservada para os 350 convidados da cerimônia.>

As bebidas são outro destaque e outro gasto considerável. Um pacote completo de open bar com champagne, vinhos, espumantes e coquetéis pode atingir R$ 280 mil. Uma versão mais enxuta fica em torno de R$ 89 mil. Ou seja, o evento será uma verdadeira celebração do luxo.>