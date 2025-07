STREAMING

Série documental sobre assassinato do ator Rafael Miguel ganha data de estreia; saiba detalhes

Produção detalha os desdobramentos do caso que chocou o Brasil em 2019

A plataforma Max surpreendeu o público nesta quarta-feira (11) ao anunciar oficialmente a estreia da série documental O Assassinato do Ator Rafael Miguel, que será lançada no próximo dia 31 de julho. Dividida em três episódios, a produção original promete revelar detalhes inéditos sobre o trágico crime que vitimou o jovem ator e seus pais, e que causou enorme comoção em todo o país. >

Rafael Miguel, conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Paçoca no remake de Chiquititas (SBT, 2013) e por campanhas publicitárias como “o menino do brócolis”, foi assassinado aos 22 anos, junto com os pais, João Alcisio e Miriam Selma Miguel, em 9 de junho de 2019. O crime ocorreu na zona sul de São Paulo, supostamente motivado pelo relacionamento do ator com Isabela Tibcherani, filha do assassino.>