Mulher perde R$ 1 milhão ao errar pergunta no 'Quem Quer Ser um Milionário?'

Apenas uma participante já ganhou o prêmio máximo no quadro do Domingão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de julho de 2025 às 23:30

Mulher perde R$ 1 milhão ao errar pergunta no 'Quem Quer Ser um Milionário?' Crédito: Reprodução

A auxiliar administrativa Eliza Feitoza (33), protagonizou um dos momentos mais marcantes do quadro Quem Quer Ser um Milionário?, exibido no Domingão com Huck, da TV Globo na noite desse domingo (13). Natural de Pirambu, em Sergipe, a participante levou R$ 500 mil para casa, após quase dois anos tentando entrar no programa. >

Apesar de não conquistar o prêmio máximo, Eliza conquistou o Brasil com sua trajetória de vida inspiradora. Ela errou a pergunta final, de R$ 1 milhão, ao confundir o nome do jogador que fez o gol decisivo no Maracanazo, em 1950. A resposta correta era Alcides Ghiggia, mas Eliza respondeu Obdulio Ghiggia, erro que a fez voltar ao prêmio anterior.>

Durante o programa, Eliza compartilhou detalhes da sua trajetória. Criada em uma casa de barro, dentro de uma reserva biológica, ela cresceu ao lado dos pais e quatro irmãos. Seu pai, pescador, enfrentou diversos desafios no mar para sustentar a família. "Às vezes o barco afundava e ele voltava nadando", relatou.>

Mesmo com todas as dificuldades, a educação sempre foi prioridade em sua casa. Eliza cursou toda a vida escolar em escola pública e foi aprovada em quarto lugar no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. “Sempre me considerei autodidata. Corria para a biblioteca nas férias, queria estudar o tempo todo”, contou.>

Hoje, Eliza trabalha na prefeitura de Pirambu como auxiliar de gabinete e atua também como articuladora no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Socioambiental (IDESA-Brasil). Casada com Rauni Alexandre, é mãe de Olavo Uryk, de 8 anos.>

Ao final do programa, emocionada, ela reforçou seu compromisso com a educação: “A educação é transformadora. Não existe outro caminho. É através dela que a gente encontra poder e dignidade.”>

Eliza pretende usar o valor do prêmio para reformar sua casa e realizar o antigo sonho da mãe de ter uma casa própria. Em suas redes sociais, ela celebrou o feito: “Já me sinto vitoriosa só de ter tido a chance de contar a minha história para o Brasil. Sempre acreditei que esse momento chegaria.”>