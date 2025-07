Mofo nunca mais!

'É nojento!': especialista explica por que devemos parar de usar toalhas de banho dessa forma

Descubra como pequenas mudanças na rotina previnem grandes problemas com mofo.

Por que as paredes sofrem

Os materiais mais vulneráveis

Locais seguros para secagem

O especialista recomenda a divisória do box ou a cortina do chuveiro como alternativas. Pendurar no próprio chuveiro também evita que a umidade migre para as paredes.