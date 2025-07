ALIMENTAÇÃO

Cinco toxinas naturais escondidas que você pode estar comendo sem saber

Substâncias presentes em frutas e legumes podem ser tóxicas em grandes quantidades, mas o risco é baixo quando a alimentação é equilibrada

O problema só aparece mesmo quando há exagero. Segundo especialistas, o risco está na dose: a maioria das pessoas jamais chegaria a consumir as quantidades necessárias para causar intoxicação. Ainda assim, conhecer essas substâncias ajuda a evitar abusos e a preparar os alimentos da melhor forma. Veja cinco compostos naturais com potencial tóxico:>

1. Glicosídeos cianogênicos

2. Glicoalcaloides (solanina)

Apesar disso, é quase impossível consumir a quantidade necessária para causar uma intoxicação. Seriam necessárias cerca de 70 batatas verdes cruas de uma só vez. O ideal é evitar batatas com partes esverdeadas e manter uma alimentação variada.>

3. Lectinas

Lectinas são proteínas presentes em feijão, lentilha, grão-de-bico e soja. Em excesso e mal cozidas, podem causar desconforto intestinal, inchaço, dores abdominais e até agravar quadros de síndrome do intestino irritável.>

4. Nitratos

Verduras como espinafre, alface, beterraba, aipo, salsa e cenoura podem conter níveis elevados de nitrato, principalmente se cultivadas com excesso de fertilizantes ou irrigadas com água contaminada.>

Embora os nitratos ajudem na circulação e na saúde cardiovascular, em excesso podem interferir no transporte de oxigênio no sangue e aumentar o risco de pressão alta. O alerta maior vale para crianças pequenas e gestantes.>

5. Cumarina

Mas não precisa riscar esses alimentos do cardápio. A cumarina só representa risco quando há exagero frequente. Usar esses ingredientes com moderação é mais do que suficiente para manter a saúde em dia.>