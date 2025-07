PAPAIS!

Lore Rufis é criticada nas redes por trocar poucas vezes fralda do filho

Influenciadora baiana acabou de dar à luz ao pequeno José Henrique

Os influenciadores baianos Lore Rufis (Lorena Rufino) e Murilo Henrique, que produzem diversos conteúdos sobre rotina e humor são os mais novos mamãe e papai no mundo dos famosos. >

Os pais do pequeno José Henrique decidiram se preocupar com cuidados primários da criança para depois mostrá-lo ao público, o que era um anseio dos internautas.>

No entanto, José mal nasceu e os pais já vem recebendo críticas na rede social que são mais atuantes, o Instagram. Um dos seguidores percebeu um detalhe: Lores Rufis não troca com frequência a fralda do bebê.>