DE VOLTA!

Maria de Fátima vai reativar perfil no Instagram e exibir vida de luxo; confira como a vilã planeja retorno

Por conselho da sogra, Maria de Fátima (Bella Campos) tinha desativado perfil na rede social

F Felipe Sena

Publicado em 11 de julho de 2025 às 22:57

Maria de Fátima planeja retorno ao Instagram Crédito: Reprodução | TV Globo

Se a cada dia o digital está tomando conta dos processos de trabalho, isso não seria diferente com as telenovelas. Após conselho da “sogra querida”, como a alpinista social Maria de Fátima (Bella Campos) costuma chamar Odete Roitman (Débora Bloch), ela desativou o perfil do Instagram. >

O perfil que já tinha quase 500 mil seguidores foi desativado, impedindo o público que acompanha a telenovela de verificar os passos de Fátima e o “hype” da rede social, que recebia comentários até de colegas do elenco.>

Em conversa com Odete, a vilã diz que já estava “ na hora” de Fátima parar com “infantilidade de rede social” e que não deveria se expor tanto, já que iria fazer parte de uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro.>

No entanto, acalmem o coração, noveleiros e internautas. Será possível novamente acompanhar as novas aventuras de Maria de Fátima, no Instagram, ainda mais com o salto de um ano que a novela terá nos próximos capítulos, com várias reviravoltas e mudanças.>

Cansada da vida enfadonha de dondoca, quando retornar ao Brasil, após sua temporada em Paris, Fátima investirá novamente na carreira de influenciadora digital. A vilã convencerá Afonso (Humberto Carrão) a reativar seu perfil no Instagram, e claro, ostentando um estilo de vida que muitos gostariam de ter.>