VAI PEGAR FOGO!

Barraco, tapa e confusão: saiba medida drástica de Raquel sobre Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Reviravoltas, brigas e mudanças de personalidade prometem esquentar os próximos capítulos da trama

Após o tão aguardado casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão), lavação de roupa suja entre mãe e filha, com direito a cena de agressão e reconstrução da icônica cena em que o vestido é rasgado, e volta de Heleninha (Paolla Oliveira) ao Brasil após casamento com Ivan (Renato Góes), novos rebuliços prometem entreter os telespectadores nos próximos capítulos.>

Ela afirma que as razões de seu afastamento da filha foi a venda da casa da família, logo no início da novela, fruto dos sacrifícios do seu pai; o fim de seu relacionamento com Ivan, além do dólares roubados, que ela acreditou ter sido Ivan após arapuca da alpinista social, Maria de Fátima.>