Grávida, Solange se surpreende com resultado de ultrassom em 'Vale Tudo'

Novidade inédita vai movimentar remake de 'Vale Tudo' na TV Globo

Elis Freire

Publicado em 11 de julho de 2025 às 20:28

Solange (Alice Wegmann) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

Solange (Alice Wegmann) vai viver uma reviravolta no remake de "Vale Tudo", que não estava presente na versão de 1988. Enfrentando diversos desafios, a ruiva vai descobrir que está grávida, não só de um bebê, mas de gêmeos! Essa descoberta promete transformar o rumo da trama e mexer com as emoções da personagem, rival de Maria de Fátima, na novela das nove da TV Globo.>

O choque acontecerá durante o seu primeiro exame de ultrassom, quando a médica apontará uma gravidez gemelar. Segundo o Notícias da TV, o momento deve ir ao ar em meados de agosto. >

Na cena, a médica revela para a diretora de criação da "Tomorrow": "Olha só, Solange… Temos dois embriões aqui. É gravidez gemelar". >

Com espanto e incredulidade, a personagem reage: "Dois na barriga?". Ela fica boquiaberta com a descoberta, sem saber o que fazer. A cena promete impactar com essa novidade inédita. >

Recaída

Além disso, o bebê será concebido após uma noite de recaída de Solange com Afonso (Humberto Carrão). Durante uma festa, Afonso, embriagado, acaba passando a noite com a ex-namorada. Isso vai complicar as relações no núcleo principal da trama, já que Afonse está casado com Maria de Fátima. >