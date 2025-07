SAÚDE

Como identificar miomas no útero? Especialistas detalham sintomas e diagnóstico

Tumores benignos afetam até 80% das mulheres em idade reprodutiva

Cólica intensa, sangramento menstrual abundante, dor pélvica crônica e aumento do volume abdominal. Esses são sintomas comuns a milhões de brasileiras, mas muitas vezes tratados como parte natural da rotina feminina. De acordo com profissionais, porém, esses sinais podem indicar a presença de miomas uterinos, tumores benignos no órgão reprodutivo feminino, >