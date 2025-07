CUIDADO PET

Cachorro pode comer limão? Veja o que explicam os especialistas

Alimento rico em vitamina C não é recebido da mesma forma pelo organismo dos cães

Nesse caso, apesar de oferecer inúmeras vantagens aos seres humanos e ser rica em vitamina C, especialistas tem consenso ao dizer: cães não podem comer limão! Mas, por quê?>

Segundo veterinários e nutricionistas do mundo animal, a concentração de ácidos é o grande problema para a saúde dos bichinhos. Comer limão, então pode gerar diversos transtornos aos cachorros. Isso porque a fruta cítrica pode causar irritações no sistema gastrintestinal dos cães. Vômitos, diarreia e outros sintomas são comuns entre os peludos após comer comer limão.>

Cães precisam de vitamina C?

Diferente dos humanos, os cães não precisam ingerir vitamina C. Esse nutriente não precisa estar na dieta dos cãezinhos já que eles conseguem produzir essa vitamina a partir da glicose ingerida ao consumir outros alimentos, como a própria ração. Cachorros com a saúde em dia, então, não tem necessidade de vitamina C, apenas em casos em que a suplementação é indicada pelo médico veterinário. >