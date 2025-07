LUTO

Atriz Lee Seo Yi morre aos 43 anos e causa comoção entre fãs; relembre carreira da estrela sul-coreana

Reconhecida por papéis em dramas como "Cheongdamdong Scandal" e 'The King"; causa da morte não foi divulgada

A atriz sul-coreana Lee Seo Yi faleceu aos 43 anos, segundo comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (01) por seu empresário Song Seo Bin. O falecimento, no entanto, ocorreu no dia 20 de junho, mas só agora veio a público, pegando fãs e colegas de trabalho de surpresa. >

"Sei que todos vocês devem estar chocados e com o coração partido com a notícia de sua morte, mas, por favor, rezem para que a unnie [irmã mais velha ou amiga mais velha, em coreano] vá para um lugar lindo", escreveu Song em uma postagem emocionada nas redes sociais.>

Nascida em 18 de abril de 1982, Lee Seo Yi iniciou sua carreira artística de forma 'tardia', aos 31 anos, mas conquistou rapidamente espaço no competitivo universo dos dramas coreanos. Sua estreia foi na série "Hur Jun: The Original Story" (2013), e no ano seguinte brilhou em "Cheongdamdong Scandal", que lhe rendeu reconhecimento nacional.>

Além de produções televisivas, a atriz também se destacou no cinema, com participações nos filmes "The King" (2017) e "Killing Romance" (2023). Recentemente, ela atuou no drama "The Divorce Insurance", do canal tvN, que encerrou sua exibição em maio deste ano.>