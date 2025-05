K-DRAMA

SBT marca data para estreia de dorama de sucesso mundial; descubra qual k-drama chega à TV em junho

Novela sul-coreana estrelada por Kim Soo-hyun estreia em junho na faixa vespertina da emissora de Silvio Santos

Heider Sacramento

Publicado em 16 de maio de 2025 às 19:20

Meu Amor das Estrelas Crédito: Reprodução

A febre dos doramas chegou com força à televisão brasileira, e agora é a vez do SBT entrar na disputa pela audiência. A emissora anunciou que exibirá 'Meu Amor das Estrelas', um dos k-dramas mais icônicos da Coreia do Sul, a partir de 2 de junho, às 16h45. A novidade foi revelada durante a coletiva de programação da última quinta-feira (15) e marca a estreia do gênero na grade fixa do canal. >

A movimentação do SBT acontece em meio à estratégia de concorrer diretamente com 'A Viagem', novela reprisada pela TV Globo no mesmo horário. A ideia é atrair o público fã de tramas românticas e fantásticas, aproveitando o sucesso global do k-drama protagonizado por Kim Soo-hyun, ator envolvido em recentes polêmicas após a morte da atriz Kim Sae-ron.>

Lançado em 2013, 'Meu Amor das Estrelas' conta a história de Do Min-joon (Kim Soo-hyun), um alienígena que chega à Terra em 1609 e acaba preso no planeta por séculos após tentar salvar uma jovem da morte. Com habilidades sobrenaturais, como visão ampliada, velocidade extrema e audição aguçada, ele precisa assumir novas identidades constantemente, já que seu corpo não envelhece.>

Tudo muda quando Min-joon conhece Cheon Song-yi, uma famosa atriz que é idêntica à mulher que ele tentou salvar no passado. Ao tentar proteger Song-yi de um vilão influente, Lee Jae-gyeong (Shin Sung-rok), Min-joon se vê dividido entre retornar ao seu planeta ou viver um amor que esperou séculos para acontecer.>