JUSTIÇA

Equipe de Justin Bieber rompe silêncio e nega envolvimento do cantor no caso Diddy

Representante do astro pop se manifesta pela primeira vez e esclarece boatos sobre suposta vitimização por Sean “Diddy” Combs

Em meio ao escândalo judicial que envolve o rapper Sean “Diddy” Combs, acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes graves nos Estados Unidos, a equipe de Justin Bieber veio a público para desmentir rumores sobre um possível envolvimento do cantor canadense no caso. Em declaração à revista People, um representante de Bieber afirmou categoricamente que o artista não está entre as vítimas de Diddy. >

"Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem por direito", pontuou a fonte ligada à equipe do cantor.>

Essa é a primeira manifestação oficial de Bieber sobre o caso, que já soma cinco dias de julgamento. A proximidade entre os artistas no início da carreira de Justin, quando ele era visto com frequência ao lado de Diddy, foi um dos fatores que alimentaram as especulações. O rapper, inclusive, foi peça-chave na ascensão do astro pop nos primeiros anos de fama.>