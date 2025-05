SEM TRÉGUA

Bella Campos ignora pedido da Globo para aliviar climão com Cauã Reymond em ‘Vale Tudo’

Atriz se recusa a "pegar leve" após desentendimento com colega de elenco e emissora teme novo escândalo

A TV Globo tentou intervir no clima tenso entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo, mas a iniciativa não surtiu efeito. Segundo apuração da colunista Fábia Oliveira, a emissora solicitou que a atriz aliviasse as rusgas com o colega para preservar o ambiente de trabalho. No entanto, Bella foi taxativa ao recusar o pedido: "Ela simplesmente se recusa a fazer média", afirmou uma fonte ligada à produção. >