CPI DAS BETS

Cauã Reymond rompe com site de apostas e expõe famosos: 'Não via problema, mas aprendi'

Ator revela ter sido influenciado por colegas a repensar vínculo com empresa de bets

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2025 às 20:00

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

O ator Cauã Reymond quebrou o silêncio sobre sua decisão de romper o contrato milionário com uma plataforma de apostas online. Em entrevista ao portal LeoDias, nesta quinta-feira (15), o galã global admitiu que, inicialmente, não via problemas em associar sua imagem ao setor, citando nomes de celebridades que também fizeram campanhas semelhantes. A mudança de postura, segundo ele, foi motivada pelas recentes discussões públicas e políticas sobre os impactos das apostas no Brasil. >

"Eu acho que tem certas situações que, quando você vê... Eu vi que muitas pessoas faziam propaganda. Eu fiz propaganda há pouquíssimo tempo. Eu realmente não vi problema, quando vi grandes personalidades fazendo, o próprio Galvão, Vinícius Jr., Seu Jorge, Ludmilla, então eu não vi problema", disse o ator, ao comentar a normalização do tema no meio artístico.>

A guinada na postura de Cauã acontece em meio às movimentações da CPI das Bets, que nesta semana ouviu influenciadores como Virginia Fonseca e Rico Melquiades. Ao refletir sobre o cenário, o ator revelou que, embora a decisão tenha sido pessoal, foi incentivado por conversas com colegas da indústria:>

"Mas, quando eu vi o que estava acontecendo, eu tomei essa decisão. Não sei se os outros colegas vão tomar ou não, mas eu tomei essa decisão e fui influenciado por outros colegas. A decisão, óbvio, é minha, eu sou responsável, mas eu não via grande problema nisso. A gente aprende", explicou.>

Contrato milionário encerrado

De acordo com informações do portal F5, Cauã Reymond encerrou oficialmente, na semana passada, seu contrato com a plataforma Bateubet. Estima-se que o ator tenha recebido cerca de R$ 22 milhões em um ano de parceria. Todo o conteúdo publicitário vinculado ao nome de Cauã já foi retirado das redes sociais e do site da empresa. Ainda segundo o portal, o ator orientou sua equipe a recusar qualquer nova proposta vinda de empresas de apostas.>

CPI das Apostas avança

A Comissão Parlamentar de Inquérito dedicada a investigar irregularidades no setor de apostas esportivas online segue colhendo depoimentos de influenciadores digitais. Segundo a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da comissão, as falas de celebridades como Virginia e Rico são fundamentais para revelar as estratégias agressivas de marketing usadas pelas casas de apostas para atrair novos jogadores.>