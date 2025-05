RELEMBRE O CASO

Ximbinha se defende após acusação de assédio: 'Verdade virá à tona'

O guitarrista paraense abriu o jogo sobre as recentes polêmicas com a cantora Jéssica Rodrigues

Ximbinha voltou a falar sobre as acusações de assédio que recebeu da cantora Jéssica Rodrigues, com quem dividia o projeto O Ás e as Damas. Em entrevista ao Metrópoles, o guitarrista paraense se defendeu e falou sobre o andamento do processo judicial. “Confio na Justiça e acredito que a verdade virá à tona, como sempre veio”, disse.>