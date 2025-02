ACUSAÇÃO

Ximbinha nega assédio e alega tentativa de extorsão: ‘Acusações inverídicas’

Cantor rebate acusações de ex-vocalista e diz que tomará medidas judiciais

O guitarrista Ximbinha se pronunciou, por meio de sua assessoria, sobre as acusações de assédio feitas por Jéssica Rodrigues , ex-vocalista de sua banda. Segundo a cantora, o músico teria insistido em ligações com teor obsceno e sua conduta se agravou após ela iniciar um relacionamento. Diante da situação, Jéssica decidiu deixar o grupo. >

Em nota, a equipe do artista afirmou que as acusações são falsas e que a cantora estaria promovendo um ataque público com interesses financeiros. “Diante das acusações inverídicas e da exposição de mensagens manipuladas, fica evidente a tentativa de linchamento virtual contra Ximbinha. Informamos que a X Music Produções Musicais já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis, onde será provado que o objetivo final de Jéssica é econômico, uma vez que busca forçar um pagamento indevido”, diz o comunicado.>